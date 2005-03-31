Побег, 2005

Евгений Ветров, преуспевающий кардиохирург, – абсолютно счастливый человек. Каждое утро он с радостью идет на работу – его обожают сотрудники, боготворят спасенные клиенты, уважает руководство. Каждый вечер после работы он спешит домой, где его ждет красавица-жена, любимая и любящая. В день подписания важнейшего контракта с американскими инвесторами о создании нового медицинского центра погибает жена Ветрова. Ее находят задушенной в их квартире. Ветров становится главным подозреваемым. Под давлением бесспорных улик его быстро осуждают и приговаривают к длительному заключению в колонии строгого режима. Но во время этапирования в Сибирь Евгению удается совершить побег. Ветров принимает решение вернуться в Москву, чтобы провести собственное расследование и найти настоящего убийцу.