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Побег, 2005

2005 / Россия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Нейрохирург Евгений Ветров успешен в работе и счастлив в семейной жизни. Лишь одно обстоятельство омрачает его жизнь - у него и красавицы-жены Ирины нет детей. После выкидыша, случившегося в прошлом, молодая женщина больше не может выносить ребенка самостоятельно, поэтому супруги задумываются об усыновлении. В день открытия нового медицинского центра, руководителем которого должен был стать Евгений, происходит неожиданная трагедия. Вернувшись домой с банкета, мужчина находит Ирину мертвой. Обстоятельства складываются так, что главным подозреваемым оказывается он сам. Суд выносит герою неутешительный приговор, но по пути в колонию Евгению удается сбежать. Он твердо намерен найти настоящего преступника…

  • В роли директора детского дома в фильме появилась мать режиссера Егора Кончаловского - актриса Наталья Аринбасарова. 
  • В фильме можно увидеть камео Егора Кончаловского - режиссер снялся в эпизодической роли торговца арбузами. 
  • Пахомов и Топилин. герои Алексея Серебрякова и Андрея Смолякова, носят те же имена и отчества, что и исполнители роли: Алексей Валерьевич и Андрей Игоревич соответственно. 
  • В 2009 году Евгений Миронов исполнил главную роль в другом фильме Кончаловского - “Москва, я люблю тебя!”.

Евгений Ветров, преуспевающий кардиохирург, – абсолютно счастливый человек. Каждое утро он с радостью идет на работу – его обожают сотрудники, боготворят спасенные клиенты, уважает руководство. Каждый вечер после работы он спешит домой, где его ждет красавица-жена, любимая и любящая. В день подписания важнейшего контракта с американскими инвесторами о создании нового медицинского центра погибает жена Ветрова. Ее находят задушенной в их квартире. Ветров становится главным подозреваемым. Под давлением бесспорных улик его быстро осуждают и приговаривают к длительному заключению в колонии строгого режима. Но во время этапирования в Сибирь Евгению удается совершить побег. Ветров принимает решение вернуться в Москву, чтобы провести собственное расследование и найти настоящего убийцу.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 31 марта 2005
Премьера в мире 31 марта 2005
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Все актеры и съемочная группа
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Егор Кончаловский – очень простодушный режиссер. Он не признаёт никаких контекстов, подтекстов и прочей ерунды: если экшн – то бесконечная погоня по пересеченной местности, если любовь – то силуэт жены среди звезд, если родительские чувства – то непременный наставительный монолог пожилой матроны о детском сердце. И никак иначе. Вообще говоря, Егор Андронович изволили снять кино про духовное преображение. Жил-был доктор Ветров – гениальный хирург, притом заносчивый, высокомерный, резкий и…
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Полника 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня была в кино! Смотрела этот фильм. Мне очень понравился. Режисёр слабенький. Своебразный. Не понравилось как он снимал гонку...… Читать дальше…
Servis-777 2 апреля 2015, 12:51
Мдя, что-то мне этот НАШ фильм напоминает...... Кардиохирург, задушенная жена, конвой до тюрьмы и совершенно неожиданное спасение...... Там еще… Читать дальше…
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Егор Кончаловский: лучшие фильмы в карьере режиссера Недавно у постановщика вышла комедия «Мой папа – вождь».
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23 августа 2022 11:34
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