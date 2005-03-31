Побег, 2005

Нейрохирург Евгений Ветров успешен в работе и счастлив в семейной жизни. Лишь одно обстоятельство омрачает его жизнь - у него и красавицы-жены Ирины нет детей. После выкидыша, случившегося в прошлом, молодая женщина больше не может выносить ребенка самостоятельно, поэтому супруги задумываются об усыновлении. В день открытия нового медицинского центра, руководителем которого должен был стать Евгений, происходит неожиданная трагедия. Вернувшись домой с банкета, мужчина находит Ирину мертвой. Обстоятельства складываются так, что главным подозреваемым оказывается он сам. Суд выносит герою неутешительный приговор, но по пути в колонию Евгению удается сбежать. Он твердо намерен найти настоящего преступника…
Евгений Ветров, преуспевающий кардиохирург, – абсолютно счастливый человек. Каждое утро он с радостью идет на работу – его обожают сотрудники, боготворят спасенные клиенты, уважает руководство. Каждый вечер после работы он спешит домой, где его ждет красавица-жена, любимая и любящая. В день подписания важнейшего контракта с американскими инвесторами о создании нового медицинского центра погибает жена Ветрова. Ее находят задушенной в их квартире. Ветров становится главным подозреваемым. Под давлением бесспорных улик его быстро осуждают и приговаривают к длительному заключению в колонии строгого режима. Но во время этапирования в Сибирь Евгению удается совершить побег. Ветров принимает решение вернуться в Москву, чтобы провести собственное расследование и найти настоящего убийцу.