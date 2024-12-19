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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Детектив

Рейтинг российских фильмов в жанре детектив

Детектор
1 Детектор
триллер, детектив 2023, Россия
7.6
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Контрибуция
2 Контрибуция
исторический, детектив 2016, Россия
7.6
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Стикер
3 Стикер
мелодрама, детектив 2022, Россия
7.5
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Хитровка. Знак четырёх
4 Хитровка. Знак четырёх
детектив, комедия 2023, Россия
7.0
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Девятая
5 Девятая
триллер, драма, боевик, детектив 2019, Россия
6.9
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Три дня до весны
6 Три дня до весны
драма, военный, детектив 2017, Россия
6.7
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