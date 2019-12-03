Робакоп 2077, 2019

Фильм-пророчество, в котором рассказывается о событиях 2077 года. Искусственный интеллект развился до такого уровня, что стал справляться с профессиональными обязанностями лучше человека. Роботы поступают на предприятия, лишая сотрудников последнего хлеба. За спиной у создателей машины готовятся к полному захвату власти на Земле. И лишь чудо может предотвратить наступление Судного дня.

Добро пожаловать в высокотехнологичное будущее! Гаджеты прочно вошли в повседневную жизнь населения. На достигнутом инженеры останавливаться не намерены. Крупная корпорация по производству андроидов собирается представить миру модель нового поколения. В течение нескольких десятилетий величайшие умы планеты создавали искусственный интеллект, способный превзойти человеческий разум по всем показателям. Никто из ученых компании не задумывался о последствиях, ведь успех позволит заработать миллиарды долларов.

Первый экземпляр робота-рабочего Авто уже готов к несению службы. Его устраивают на завод, но недовольные рабочие восстают против бездушной железяки, вызывая ответную агрессию. Инцидент заставляет разработчиков приостановить эксперимент и приступить к процессу вывода андроида из строя. Боясь быть отключенным, Авто идет на радикальные меры. Изобретение, призванное служить на благо человечества, превращается в неконтролируемую машину для убийств. Его броне не страшны пули, а доведенные до совершенства ружья стреляют без промаха. Солдаты и гражданские должны объединиться для схватки с общим врагом. На кон поставлено будущее всего населения.