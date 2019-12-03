Робакоп 2077, 2019

Фильм-пророчество, в котором рассказывается о событиях 2077 года. Искусственный интеллект развился до такого уровня, что стал справляться с профессиональными обязанностями лучше человека. Роботы поступают на предприятия, лишая сотрудников последнего хлеба. За спиной у создателей машины готовятся к полному захвату власти на Земле. И лишь чудо может предотвратить наступление Судного дня.
Добро пожаловать в высокотехнологичное будущее! Гаджеты прочно вошли в повседневную жизнь населения. На достигнутом инженеры останавливаться не намерены. Крупная корпорация по производству андроидов собирается представить миру модель нового поколения. В течение нескольких десятилетий величайшие умы планеты создавали искусственный интеллект, способный превзойти человеческий разум по всем показателям. Никто из ученых компании не задумывался о последствиях, ведь успех позволит заработать миллиарды долларов.
Первый экземпляр робота-рабочего Авто уже готов к несению службы. Его устраивают на завод, но недовольные рабочие восстают против бездушной железяки, вызывая ответную агрессию. Инцидент заставляет разработчиков приостановить эксперимент и приступить к процессу вывода андроида из строя. Боясь быть отключенным, Авто идет на радикальные меры. Изобретение, призванное служить на благо человечества, превращается в неконтролируемую машину для убийств. Его броне не страшны пули, а доведенные до совершенства ружья стреляют без промаха. Солдаты и гражданские должны объединиться для схватки с общим врагом. На кон поставлено будущее всего населения.
Настоящее название фильма — «Автоматизация». Российская версия перевода «Робакоп» — очевидная отсылка к культовому научно-фантастическому боевику «Робокоп» Пола Верховена, в то время как приставка «2077» — намек на недавно вышедшую компьютерную игру «Cyberpunk 2077». Но ни к первому, ни ко второму проекту данная кинокартина никакого отношения не имеет.
«Робакоп 2077» — первый полнометражный фильм в карьере Гаро Сетиана. До этого режиссер поставил ряд любительских короткометражек в жанре ужасов.
Сетиан снял кинокартину по одноименному рассказу собственного сочинения.
Режиссер исполнил в ленте второстепенную роль капитана Дубли.
«Робакоп 2077» демонстрировался на фестивале Hollywood Horrorfest и был удостоен 14 наград, в том числе за лучшую женскую роль, которую исполнила Элисса Даулинг («Трансморферы», «Город монстров»).
Как утверждают создатели, они стремились объединить научно-фантастический экшн а-ля «Робокоп» с комедией «Офисное пространство» 1999 года. При этом события едкой сатиры разворачиваются в Рождество, что делает картину идеальным вариантом на зимние каникулы. Кстати, релиз «Робакопа 2077» на VOD/Blu-ray в США состоялся 3 декабря, незадолго до праздников.
Соавторами сценария выступили Мэтью Л. Шаффер и Рольфе Канефски, по отдельности работавшие над целым рядом фильмов категории «Б»: «Смертельное искусство», «Автобус в ад», «Грязная ложь» и другими.
Вышедшего из-под контроля робота по имени Авто озвучил актер Джим Таскер. До этого он снимался в коротком метре Сетиана 2005 года «Бродяга».
2077. Наступил киберпанк, и мир меняется вместе с ним. Людей постепенно заменяют на машины, и не все способны принять свою судьбу. Один робот проложил дорогу прогрессу, и будет сопротивляться до последнего выбрасывания на свалку истории.