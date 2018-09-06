Правда о роботах-убийцах, 2018

Несколько лет назад российский документалист Максим Поздоровкин привлек к себе внимание фильмами о Пусси Райот и Викторе Буте, а в этот раз взялся за более глобальную, но не менее конъюнктурную тему: роботов. Слово «убийство» в названии — сознательное преувеличение (летальных столкновений человека с роботом в фильме всего два, и они случайны). Поздоровкина скорее волнует и, кажется, пугает то, как алгоритмы заменяют людей в самых неожиданных профессиональных и личных сферах. Это мрачный и мастерски снятый реестр ситуаций, профессий, видов деятельности, где человек, буквально, больше не тянет. И если начинается все с более-менее очевидных примеров вроде отверточной сборки автомобилей или сортировки почты, то с каждым следующим кадром тревога нарастает: вот-вот и тебе расскажут, что на твоем месте робот справится лучше. Граница между реальным и цифровым стирается огромным волшебным ластиком, и в новом мире нам остается надеяться только на три правила робототехники.