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Правда о роботах-убийцах Правда о роботах-убийцах
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The Truth About Killer Robots

Правда о роботах-убийцах, 2018

2018 / США
5.6 Оцените
12 голосов
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Этот документальный фильм рассказывает о том, как наше современное глобальное общество попало в зависимость от роботов и автоматизированных систем, а также анализирует, как эти зависимости воспринимаются людьми, через многочисленные противоположные точки зрения, начиная от рабочих и инженеров автоиндустрии и заканчивая высказываниями известных журналистов и философов. Роботы не раз становились причиной гибели человека, и создатели фильма пытаются ответить на вопрос, как именно они становятся непосредственной угрозой для общества, которая, возможно, уже вот-вот станет нашей новой реальностью…

  • По словам режиссера фильма Максима Поздоровкина, он с самого начала я думал об этом фильме как о своего рода научно-популярной литературе. Как писатели-фантасты смотрели на мир вокруг себя, выбрали из него элементы, относящиеся к будущему, а затем создавали из них новые миры, так и он хотел сделать что-то очень похожее с этим фильмом. Именно поэтому рассказчик в фильме – андроид. 
  • Основное внимание в фильме уделено инциденту с гибелью рабочего на заводе автомобилей Volkswagen в 2015 году по вине робота-строителя. Многие из выживших в этой аварии появляются в фильме, излагая свою точку зрения на автоматизацию труда.

Несколько лет назад российский документалист Максим Поздоровкин привлек к себе внимание фильмами о Пусси Райот и Викторе Буте, а в этот раз взялся за более глобальную, но не менее конъюнктурную тему: роботов. Слово «убийство» в названии — сознательное преувеличение (летальных столкновений человека с роботом в фильме всего два, и они случайны). Поздоровкина скорее волнует и, кажется, пугает то, как алгоритмы заменяют людей в самых неожиданных профессиональных и личных сферах. Это мрачный и мастерски снятый реестр ситуаций, профессий, видов деятельности, где человек, буквально, больше не тянет. И если начинается все с более-менее очевидных примеров вроде отверточной сборки автомобилей или сортировки почты, то с каждым следующим кадром тревога нарастает: вот-вот и тебе расскажут, что на твоем месте робот справится лучше. Граница между реальным и цифровым стирается огромным волшебным ластиком, и в новом мире нам остается надеяться только на три правила робототехники.

5.6 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 6 сентября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Максим Поздоровкин
В ролях
Леон Гонсалес
Хироси Исигуро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Правда о роботах-убийцах 2 постера
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