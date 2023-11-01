Что смотреть в ноябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах

Онлайн

9 ноября, Wink и START

Кому понравится: тем, кто хочет с головой окунуться в атмосферу перестройки.

Татарстан, конец 1980-х. СССР находится в шаге от развала. В непростое для страны время люди всеми силами пытаются удержаться на плаву. Пока родители вкалывают, их брошенные на произвол судьбы дети слоняются по злым улицам, развлекая себя драками и борьбой за территорию. Главный герой — подросток Андрей из интеллигентной семьи, связавшийся с дурной компанией.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — новый проект режиссера Жоры Крыжовникова, известного дилогией «Горько!» и сериалом «Звоните ДиКаприо!». Теперь популярный кинематографист обращается к жанру ретродрамы, повествуя о непростом прошлом страны. В одной из центральных ролей блистает Иван Янковский, а фоном звучат хиты заката СССР — от Шатунова до «Альянса».

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

10 ноября, Netflix

Кому понравится: почитателям триллеров Финчера и актерского таланта Фассбендера.

Безымянный убийца (Майкл Фассбендер) — профессионал, за годы работы не допустивший ни единого просчета. Все меняется, когда во время очередного задания в Париже его пуля попадает в другого человека. Ассасин быстро заметает следы и скрывается с места происшествия. Гложемый чувством вины, теперь он сам рискует превратиться в мишень для собственного заказчика.

«Убийца» — новый триллер Дэвида Финчера для Netflix, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале. В основе сюжета лежит одноименный французский комикс Матца и Люка Жакамона, тогда как стилистически фильм отсылает к классическим работам режиссера Жан-Пьера Мельвиля. Критики уже успели окрестить «Убийцу» одним из главных кинособытий 2023 года, которое наверняка будет представлено на «Оскаре» в нескольких номинациях.

Кадр из фильма «Убийца»

16 ноября, Netflix

Кому понравится: любителям костюмных драм и байопиков, а также всем тем, кому пришлись по вкусу прошлые сезоны шоу.

События разворачиваются в период с конца 1990-х по начало 2000-х годов. Весь мир потрясла трагическая смерть молодой принцессы Дианы. Вскоре после этого принц Уильям и принц Гарри приступают к своим королевским обязанностям.

В октябре Netflix порадует подписчиков еще одной большой премьерой. На экраны выйдет первая часть (вторая будет доступна 14 декабря) масштабного финала «Короны», одного из главных британских сериалов XXI века. Как и всегда, зрителей ждет предельно аутентичное воссоздание быта королевской семьи, а также красочные костюмы и декорации, от которых завораживает дух.

Кадр из сериала «Корона» (6-й сезон)

17 ноября, Netflix

Кому понравится: поклонникам художественного фильма и оригинального комикса.

Скотт Пилигрим — ничем не примечательный парень, который однажды встречает девушку мечты Рамону. Поборов неловкость, он решается с ней заговорить. Общение быстро перерастает во взаимные чувства, но, чтобы быть с Рамоной, Скотт должен сначала победить всех ее бывших.

И вновь Netflix. Но на сей раз анимация. На экраны выйдет новая интерпретация комиксов Брайана Ли О’Мэлли, исполнительным продюсером которой выступил Эдгар Райт, режиссер крайне успешной экранизации 2010 года. Ключевых персонажей озвучат те же самые актеры, включая Майкла Серу и Мэри Элизабет Уинстэд.

Кадр из сериала «Скотт Пилигрим жмет на газ»

21 ноября, FX

Кому понравится: тем, кто любит криминальные черные комедии в духе братьев Коэн.

2019 год, Миннесота и Северная Дакота. Дороти на первый взгляд кажется заурядной домохозяйкой, но череда неожиданных событий вынуждает ее вернуться к прошлой жизни, о которой она все эти годы предпочитала не вспоминать. По ее следу идет настырный шериф Рой Тиллман, ставящий себя выше закона.

Осенью на экраны также вернется американский хит «Фарго», стартовавший почти десять лет назад. Сериал-антология, вдохновленный одноименным художественным фильмом 1996 года, вновь порадует зрителей циничным юмором и неповторимой атмосферой американского захолустья. Кроме того, в касте задействованы такие знаменитости, как Джуно Темпл, Джон Хэмм и Дженнифер Джейсон Ли, демонстрирующие новые грани своего таланта.

Кадр из сериала «Фарго» (5-й сезон)

В кино

В прокате со 2 ноября

Кому понравится: ценителям классического черно-белого кино и японской культуры.

XI век, Япония. Укрываясь от дождя под развалинами ворот Расемон, странствующий монах рассказывает двум незнакомцам историю, свидетелем которой он когда-то стал. В лесу произошло зверское преступление: изнасилована молодая девушка, а ее супруг убит. Подозреваемый — пойманный неподалеку разбойник. В ходе допроса суд выслушивает четыре версии произошедшего.

Компания «Иноекино» продолжает выпускать классическое кино на большие экраны. На этот раз зрителей ждет «Расемон» — один из ключевых японских фильмов. Режиссер — великий Акира Куросава, тогда как в основе сюжета лежит рассказ Рюносукэ Акутагавы «В чаще». В 1952 году кинокартина была удостоена «Оскара», а ее влияние на мировой кинематограф ощущается по сей день.

Кадр из фильма «Расемон»

В прокате с 9 ноября

Кому понравится: любителям европейского авторского кино.

Три жительницы Лондона подросткового возраста отправляются на отдых в Грецию, где выпивают, тусуются в клубах и заводят новые знакомства. Позабыв об экзаменах и трудностях предстоящей взрослой жизни, подруги делают все возможное, чтобы это лето стало для них незабываемым.

«Как заниматься сексом» — яркий кинодебют, написанный и поставленный молодой британкой Молли Мэннинг Уокер. Инди-драма о женской дружбе и первом сексуальном опыте, обладающий стильным визуальным рядом и потрясающим саундтреком, победила в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и получила крайне положительную критику.

Кадр из фильма «Как заниматься сексом»

В прокате с 9 ноября

Кому понравится: тем, кто соскучился по качественным отечественным фильмам.

Анна — обычная женщина средних лет, работающая на кондитерской фабрике пермского края. Жизнь героини переворачивается с ног на голову, когда после падения она начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.

«Чувства Анны» — новый фильм Анны Меликян, главную роль в котором исполнила Анна Михалкова. Драма, выдержанная в жанре магического реализма, имеет все шансы стать одним из главных релизов 2023 года в российском кинематографе.

Кадр из фильма «Чувства Анны»

В прокате с 23 ноября

Кому понравится: ценителям кринж-комедий и самым преданным фанатам постановщика.

31 декабря 1999 года. Роскошный отель, затерянный где-то в Швейцарских Альпах, готовится вступить в новое тысячелетие. Под одной крышей собрались самые разношерстные постояльцы, коим безуспешно пытается угодить менеджер Хансуэли. Чем ближе бой курантов, тем выше становится градус безумия.

Главное событие ноябрьского кинопроката — свежий фильм живого классика Романа Полански. Несмотря на почетный возраст и статус изгоя, мэтр продолжает снимать, демонстрируя феноменальную работоспособность. Ко всеобщему удивлению, Полански выдал комедию, возмутившую критиков, но приглянувшуюся ценителям его творчества. Сценарий к кинокартине написал Ежи Сколимовский, еще один ветеран кино и давний соратник Полански. Приятной неожиданностью для русской публики станет наличие в касте Александра Петрова, появляющегося в небольшой роли.

Кадр из фильма «Дворец»

В прокате с 30 ноября

Кому понравится: любителям динамичных боевиков а-ля «Джон Уик».

В центре сюжета — убитый горем отец, ставший свидетелем того, как его сын погиб в ходе развернувшейся на улице перестрелки. Пережитый шок лишил мужчину голоса, а его единственным смыслом жизни отныне является месть. Взяв в руки оружие, он принимается убивать тех, кого винит в смерти своего ребенка.

«Немая ярость» — первая за два десятилетия англоязычная работа Джона Ву. Ветеран гонконгского и голливудского кинематографа возвращается с новаторским экшеном, где нет ни единого диалога. В главной роли — неподражаемый Юэль Киннаман, который без слов изображает внутренний надлом своего персонажа и является движущей силой всего проекта.