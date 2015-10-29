Мачо Мэн, 2015

Рекламный копирайтер Дэниел Хагенбергер, трусоватый и неуклюжий, не имеет успеха у противоположного пола. В отпуске в Турции он знакомится с привлекательной турчанкой Айлин, которая, вопреки ожиданиям, влюбляется в него. Но все оказывается не так просто: суровая семья Айлин пренебрежительно относится к Дэниелу, а ее бывший парень столь красив, что герой теряет последние крохи уверенности в себе. Тогда Дэниел просить Джема, брата Айлин, помочь ему стать настоящим мачо. Новый образ приносит ему не только обожание девушек и успех на работе, но и уважение в семье Айлин. Однако сама девушка с тревогой относится к метаморфозам героя. Этого ли она хотела, когда начинала отношения с Дэниелом?
На что пойдет мужчина, чтобы понравиться семье любимой женщины? Знаменитый немецкий оператор и режиссер Кристоф Валь («Босиком по мостовой», «Соблазнитель») утверждает: мужчина пойдет на все, вплоть до невероятных преображений, как во внешности, так и в характере. Сюжет комедии «Мачо Мэн» построен на истории обычного парня Даниэля, который во время отпуска в Турции заводит сногсшибательный курортный роман с очаровательной Айлин. Мужчина по уши влюбляется в знойную красотку и решает жениться на ней. Но вот незадача: суровые турецкие родственники мечтают о настоящем, сильном и мужественном женихе для Айлин. Тогда Даниэль решает пройти своеобразный курс по превращению из скромного клерка в настоящего мачо. Смотрите онлайн в нашем интернет-кинотеатре искрометную комедию «Мачо Мэн» с участием звезд немецкого кино Кристиана Ульмена («Элементарные частицы») и Айлин Тецель («Турецкий для начинающих»). Способна ли сила любви преодолеть культурные и национальные преграды? Приятного просмотра!