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Мачо Мэн Мачо Мэн
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Macho Man

Мачо Мэн, 2015

2015 / Германия
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Рекламный копирайтер Дэниел Хагенбергер, трусоватый и неуклюжий, не имеет успеха у противоположного пола. В отпуске в Турции он знакомится с привлекательной турчанкой Айлин, которая, вопреки ожиданиям, влюбляется в него. Но все оказывается не так просто: суровая семья Айлин пренебрежительно относится к Дэниелу, а ее бывший парень столь красив, что герой теряет последние крохи уверенности в себе. Тогда Дэниел просить Джема, брата Айлин, помочь ему стать настоящим мачо. Новый образ приносит ему не только обожание девушек и успех на работе, но и уважение в семье Айлин. Однако сама девушка с тревогой относится к метаморфозам героя. Этого ли она хотела, когда начинала отношения с Дэниелом? 

  • Фильм основан на одноименном автобиографическом романе лауреата премии «Гримме», сценариста телекомедий Морица Нетеньякоба. Книга была издана Kiepenheuer & Witsch в 2009 году и в течение года находилась в списке бестселлеров Spiegel. Нетеньякоб также написал сценарий этого фильма. 
  • Футболист Лукас Подольски появляется в камео в качестве одного из зрителей на стадионе. Кроме того, небольшая роль есть у Эрдогана Аталая: он появляется в роли дорожного полицейского Семира Геркана, которого он играл в течение 20 лет в телесериале «Спецотряд «Кобра 11»». 

На что пойдет мужчина, чтобы понравиться семье любимой женщины? Знаменитый немецкий оператор и режиссер Кристоф Валь («Босиком по мостовой», «Соблазнитель») утверждает: мужчина пойдет на все, вплоть до невероятных преображений, как во внешности, так и в характере. Сюжет комедии «Мачо Мэн» построен на истории обычного парня Даниэля, который во время отпуска в Турции заводит сногсшибательный курортный роман с очаровательной Айлин. Мужчина по уши влюбляется в знойную красотку и решает жениться на ней. Но вот незадача: суровые турецкие родственники мечтают о настоящем, сильном и мужественном женихе для Айлин. Тогда Даниэль решает пройти своеобразный курс по превращению из скромного клерка в настоящего мачо. Смотрите онлайн в нашем интернет-кинотеатре искрометную комедию «Мачо Мэн» с участием звезд немецкого кино Кристиана Ульмена («Элементарные частицы») и Айлин Тецель («Турецкий для начинающих»). Способна ли сила любви преодолеть культурные и национальные преграды? Приятного просмотра!

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 29 октября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
В ролях
Аксель Штайн
Аксель Штайн
Дар Салим
Дар Салим
Владимир Бурлаков
Владимир Бурлаков
Кристиан Ульмен
Кристиан Ульмен
Айлин Тецель
Айлин Тецель
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
4.9
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
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