Грейси, 2007

Действие происходит в 1978 году. Джонни — всеобщий любимец и звезда школьной футбольной (как ни странно, речь идет о соккере) команды. Его отец Брайан и младшая сестра Грейси души в нем не чают. И когда Джонни погибает в автокатастрофе, члены его семьи впадают в депрессию.



Скорбит и Грейси, которая, возможно, любила брата больше других. Правда, реакция девушки на трагедию довольно своеобразна: Грейси ставит себе целью заполучить место в команде Джонни и таким образом (по правде говоря, несколько странным) почтить память брата. Всё, однако, складывается не в пользу этой затеи: мать опасается возможных травм, отец не желает тренировать дочку, а в школе считают, что девочка не вправе играть в команде мальчиков. А главное — никудышный из Грейси игрок. Зато упорства барышне не занимать!