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Грейси Грейси
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Gracie

Грейси, 2007

2007 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Действие происходит в 1978 году. Джонни — всеобщий любимец и звезда школьной футбольной (как ни странно, речь идет о соккере) команды. Его отец Брайан и младшая сестра Грейси души в нем не чают. И когда Джонни погибает в автокатастрофе, члены его семьи впадают в депрессию.

Скорбит и Грейси, которая, возможно, любила брата больше других. Правда, реакция девушки на трагедию довольно своеобразна: Грейси ставит себе целью заполучить место в команде Джонни и таким образом (по правде говоря, несколько странным) почтить память брата. Всё, однако, складывается не в пользу этой затеи: мать опасается возможных травм, отец не желает тренировать дочку, а в школе считают, что девочка не вправе играть в команде мальчиков. А главное — никудышный из Грейси игрок. Зато упорства барышне не занимать!

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 июня 2007
Возраст 16+
Режиссер
Дэвис Гуггенхайм
В ролях
Карли Шредер
Эндрю Шу
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Jesse Lee Soffer
Кристофер Шанд
Все актеры и съемочная группа
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Грейси

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