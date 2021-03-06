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Постер фильма Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдавайся
8.1
Киноафиша Фильмы Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдавайся
8.1

Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдавайся

, 2021
Sir Alex Ferguson: Never Give In
Великобритания, США / документальный / 18+
Постер фильма Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдавайся
8.1

О фильме

Жизнеописание Алекса Фергюсона — главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 годы.

В ролях

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Self
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Self
Эрик Кантона
Эрик Кантона
Self
Манчестер Юнайтед
Themselves
Иан Райт
Self
Roy Keane
Self
Альфредо Ди Стефано
Self
Michael Buerk
Self
Гари Невилл
Self
Алекс Фергюсон
Self
Райан Гиггз
Райан Гиггз
Self
Уэйн Руни
Self
Режиссер Джейсон Фергюсон
Сценарист Марк Монро
Композитор Andrew Phillips
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 29 мая 2021
Премьера в мире 6 марта 2021
Дата выхода
15 июля 2021 Австралия M
27 мая 2021 Великобритания 12A
MPAA PG-13
Сборы в мире $115 568
Производство DNA Films, Passion Pictures, Ventureland
Другие названия
Sir Alex Ferguson: Never Give In, Sir Alex Ferguson: Asla Pes Etme, Sir Alex Ferguson: Nie aufgeben, Sir Alex Ferguson: Un sueño hecho realidad, Untitled Alex Ferguson Project, Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдавайся, 曼聯總教練佛格森傳：永不妥協

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Обновлено 12 августа 2026

Отзывы о фильме

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