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Костолом Костолом
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Mean Machine

Костолом, 2001

2001 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

У Дэнни Михэна есть все: деньги, слава, дорогие машины. Он — капитан английской национальной команды по футболу. Но однажды идиллия нарушается; Дэнни получает трехлетний тюремный срок за нападение на офицера полиции в состоянии алкогольного опьянения. Начальник тюрьмы, в которой оказался Дэнни, вложил немало собственных денег в создание футбольной команды и решил заполучить маститого футболиста в качестве тренера для своей команды. Его мечта — выиграть «тюремную лигу». Но Дэнни создает команду из заключенных, которая должна сыграть первый матч со своими тюремщиками. Начальник тюрьмы не возражает; он не верит, что заключенные могут выиграть.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 26 декабря 2001
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет 2 500 000 GBP
Режиссер
Барри Сколник
В ролях
Винни Джонс
Винни Джонс
Дэвид Келли
Дэвид Хеммингс
Дэвид Хеммингс
Ральф Браун
Ральф Браун
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Постер фильма Костолом 2 постера
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Брутальный Дермот Малруни спасает свою подопечную в трейлере боевика «Костолом» Новый зубодробительный фильм о мести.
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1 декабря 2023 16:04
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