Костолом, 2001

У Дэнни Михэна есть все: деньги, слава, дорогие машины. Он — капитан английской национальной команды по футболу. Но однажды идиллия нарушается; Дэнни получает трехлетний тюремный срок за нападение на офицера полиции в состоянии алкогольного опьянения. Начальник тюрьмы, в которой оказался Дэнни, вложил немало собственных денег в создание футбольной команды и решил заполучить маститого футболиста в качестве тренера для своей команды. Его мечта — выиграть «тюремную лигу». Но Дэнни создает команду из заключенных, которая должна сыграть первый матч со своими тюремщиками. Начальник тюрьмы не возражает; он не верит, что заключенные могут выиграть.