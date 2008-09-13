Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Конец света
Киноафиша Фильмы Конец света

Конец света

Ba'al 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

На примере данной ленты зрители могут убедиться в том, насколько интересно строятся фильмы на археологическую тему. Если бы ученые из этой сферы науки смотрели фильмы ужасов, то желание закапывать артефакты в землю у них бы существенно поубавилось. Собственно, именно об этом и рассказывает картина «Конец света». Очевидно, что главный герой данной картины фильмы ужасов не смотрел и упрямо находится в поисках четырех амулетов, логично связанных со стихиями. Одни герои в этом приключенческом фантастическом фильме находятся в поисках этих самых амулетов, а другие стремятся предотвратить погодные изменения, которые напрямую связаны с древними артефактами. В целом это разбиение сюжетных линий вносит определенное разнообразие в сюжет, поэтому каждому поклоннику здоровой фантастики картина обязательно понравится и привлечет внимание. Метеорологи и археологи, роли которых исполняют не самые известные актеры, тем не менее, получились очень яркими персонажами, которые отличаются собственной гармонией на экране в каждой отдельной сцене. Все страшные моменты в данном фильме связаны с погодными условиями, однако спецэффекты ливней, молний, грозы и грома сняты и показаны на высоком уровне.

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 13 сентября 2008
Дата выхода
13 сентября 2008 США
MPAA PG-13
Производство Cinetel Films, Insight Film Studios, Baal Productions
Другие названия
Ba'al, A vihar haragja, Ba'al - Das Vermächtnis des Sturmgottes, Ba'al el dios de la tormenta, Ba'al, la tempête de Dieu, Ba'al: Klątwa boga, Ba'al: The Storm God, Baal, Fırtına Tanrısı, La colère de Ba'al, Ο θεός του ανέμου, Конец света
Режиссер
Пол Зиллер
В ролях
Питер Бенсон
Питер Бенсон
Стефани фон Пфеттен
Дэвид Льюис
Дуан Ховард
Все актеры и съемочная группа
