На примере данной ленты зрители могут убедиться в том, насколько интересно строятся фильмы на археологическую тему. Если бы ученые из этой сферы науки смотрели фильмы ужасов, то желание закапывать артефакты в землю у них бы существенно поубавилось. Собственно, именно об этом и рассказывает картина «Конец света». Очевидно, что главный герой данной картины фильмы ужасов не смотрел и упрямо находится в поисках четырех амулетов, логично связанных со стихиями. Одни герои в этом приключенческом фантастическом фильме находятся в поисках этих самых амулетов, а другие стремятся предотвратить погодные изменения, которые напрямую связаны с древними артефактами. В целом это разбиение сюжетных линий вносит определенное разнообразие в сюжет, поэтому каждому поклоннику здоровой фантастики картина обязательно понравится и привлечет внимание. Метеорологи и археологи, роли которых исполняют не самые известные актеры, тем не менее, получились очень яркими персонажами, которые отличаются собственной гармонией на экране в каждой отдельной сцене. Все страшные моменты в данном фильме связаны с погодными условиями, однако спецэффекты ливней, молний, грозы и грома сняты и показаны на высоком уровне.