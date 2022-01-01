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Колесо фортуны
Колесо фортуны, 1980
1980 / СССР
5.4
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Жанр:
детский
анимация
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О фильме
Мультфильм в шутливой форме знакомит зрителей с историей Олимпийских игр.
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5.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность
17 минут
Год выпуска
1980
Премьера в мире
1 января 1980
Возраст
12+
Режиссер
Анатолий Солин
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в
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