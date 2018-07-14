Харт-метал, 2018

Взрывная комедия об отношениях двух сестер в современном мире. Две сестры — полные противоположности друг другу: одна хочет сколотить группу в жанре «метал» с нотками джаза, а другая вместо колледжа планирует взять кредит и продолжить развивать свой популярный бьюти-блог. Но не разрушит ли их планы красавчик, вернувшийся в дом по соседству, чтобы следить за больной мамой? Свежая современная история об отношениях между сестрами с отличным ирландским юмором от знатоков своего дела — режиссер Хью О’Коннор был участником комедийного хита «Мальчишник по-ирландски» («The Stag»).