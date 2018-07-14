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Metal Heart

Харт-метал, 2018

2018 / Ирландия
6.0 Оцените
14 голосов
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О фильме

Взрывная комедия об отношениях двух сестер в современном мире. Две сестры — полные противоположности друг другу: одна хочет сколотить группу в жанре «метал» с нотками джаза, а другая вместо колледжа планирует взять кредит и продолжить развивать свой популярный бьюти-блог. Но не разрушит ли их планы красавчик, вернувшийся в дом по соседству, чтобы следить за больной мамой? Свежая современная история об отношениях между сестрами с отличным ирландским юмором от знатоков своего дела — режиссер Хью О’Коннор был участником комедийного хита «Мальчишник по-ирландски» («The Stag»).

6.0 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 14 июля 2018
Возраст 12+
Режиссер
Хью О’Конор
В ролях
Мо Данфорд
Мо Данфорд
Леа МакНамара
Шон Дойл
Шон Дойл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Харт-метал 2 постера
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