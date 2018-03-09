Социальные животные, 2018

Истории инстаграм-взросления троих ребят: экстремальщика-руфера из Нью-Йорка, юной девочки, которая стала гламурным блогером, и простой школьницы из Огайо, которая прошла в Инстаграме все круги школьного ада — от несчастной первой любви до издевательств одноклассников. «Лучше всего делать это раз в день в 9.30 утра в будние дни и в 10.30 в выходные, и главное — ни в коем случае не выкладывать по два селфи подряд!», — золотые правила Инстаграма нынешние тинейджеры впитали с молоком матери. В Инстаграме они влюбляются и находят лучших друзей, становятся знаменитыми и подвергаются страшным преследованиям, которые могут разрушить их реальную жизнь. Такая сила легкомысленной соцсети не может не пугать и не очаровывать. Режиссер Джонатан Игнатиус Грин смотрит на своих героев не свысока, и этот нежный взгляд подкупает и позволяет посмотреть далеко за горизонт лайков и красивых картинок якобы идеальной жизни. В этих детях, нелепых и трогательных, хрупких и таких сильные неизменно узнаешь не только себя в отрочестве, но и себя сегодняшнего — и тут, кажется, нам есть, чему поучиться у миллениалов: уж они-то лучше знают, как выжить в интернете и при этом не потерять ни любимых, ни самого себя.