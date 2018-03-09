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Social Animals

Социальные животные, 2018

2018 / США
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Американский документальный фильм рассказывает истории трех молодых Instagram-инфлюенсеров – фотографа-экстремала Хамзы, готового на риск ради уникального снимка, пятнадцатилетней начинающей модели Кэйлин, собравшей фан-базу из полумиллиона человек в своем аккаунте, и типичного тинейджера Эммы, которая решает “начать все сначала” после возникновения сложностей в онлайн-жизни.

  • Премьера фильма состоялась в рамках фестиваля “South by Southwest” в марте 2018 года.
  • Для режиссера Джонатана Грина картина стала дебютом в полнометражном документальном кино.
  • Будучи руководителем маркетингового агентства, Джонатан Грин начал помогать брендам продвигаться в Instagram задолго до того, как платформа стала настолько популярной. Именно работа с инфлюенсерами, которые до Instagram не являлись профессиональными фотографами, натолкнула Грина и его коллег на мысль снять про них документальное кино.
  • История Хамза Диаса из Нью-Йорка стала первой утвержденной сюжетной линией. Кандидатуру калифорнийки Кэйлин предложил директор по кастингу, чей сын учился с девушкой в одной школе. Чтобы сбалансировать фильм, третью героиню искали на Среднем Западе: ею стала Эмма, дочь консультанта, работающего с подростками, из Огайо.

Истории инстаграм-взросления троих ребят: экстремальщика-руфера из Нью-Йорка, юной девочки, которая стала гламурным блогером, и простой школьницы из Огайо, которая прошла в Инстаграме все круги школьного ада — от несчастной первой любви до издевательств одноклассников. «Лучше всего делать это раз в день в 9.30 утра в будние дни и в 10.30 в выходные, и главное — ни в коем случае не выкладывать по два селфи подряд!», — золотые правила Инстаграма нынешние тинейджеры впитали с молоком матери. В Инстаграме они влюбляются и находят лучших друзей, становятся знаменитыми и подвергаются страшным преследованиям, которые могут разрушить их реальную жизнь. Такая сила легкомысленной соцсети не может не пугать и не очаровывать. Режиссер Джонатан Игнатиус Грин смотрит на своих героев не свысока, и этот нежный взгляд подкупает и позволяет посмотреть далеко за горизонт лайков и красивых картинок якобы идеальной жизни. В этих детях, нелепых и трогательных, хрупких и таких сильные неизменно узнаешь не только себя в отрочестве, но и себя сегодняшнего — и тут, кажется, нам есть, чему поучиться у миллениалов: уж они-то лучше знают, как выжить в интернете и при этом не потерять ни любимых, ни самого себя.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 9 марта 2018
Возраст 16+
Режиссер
Джонатан Грин
В ролях
Кейлин Слевин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Социальные животные 2 постера
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Социальные животные
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Все кадры
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