Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»

13 апреля на киносервисе START вышел остросюжетный сериал «Жить жизнь». Пытаясь построить новые отношения, главная героиня обнаруживает себя в объятиях манипулятора, но в попытках выбраться понимает, что в деле замешаны опасные люди, а разгадка кроется в ее драматичном прошлом. В подборке вспоминаем сериалы, в которых откровенные любовные линии идут в ногу с острым психологическим напряжением.

Сериал-откровение, который рассказал российскому зрителю, что женщины (кто бы мог подумать) тоже могут иметь любовников. И даже несколько – каждый для своих целей. Героиня Елены Лядовой – глубоко замужняя девушка Ася. Ей слегка за 30, она не хватает звезд с неба, но стремится жить в свое удовольствие – как минимум в своей постели. При этом автор не торопится осуждать героиню – скорее наоборот, он предлагает взглянуть на те обстоятельства, которые подтолкнули ее к такой жизни. К чему же приводят измены и кто в них страдает больше: тот, кому изменили, или сам изменник? Бесподобная игра Елены Лядовой не оставит вас равнодушными.

Измены

Молодая и амбициозная Саша приезжает в Москву, чтобы начать новую жизнь и заработать денег. Быстро став частью московской тусовки, Саша переворачивает жизнь шести друзей на 180 градусов. События первого сезона длятся всего 8 дней, но эти дни приносят героям судьбоносные встречи, громкие скандалы и полное переосмысление своих ценностей. Создатели вдохновлялись голливудским сериалом «Блудливая Калифорния», поэтому каждый сезон пропитан эротикой и откровенными сценами.

Сладкая жизнь

Александр Шмит по прозвищу Мэджик – хозяин агентства по предоставлению элитных эскорт-услуг. Его клиентами являются сильные этого мира, и однажды это играет с ним злую шутку – на него открывают охоту, которая призвана разрушить репутацию Мэджика и поставить под угрозу его жизнь. Первоначальное название сериала – «Рынок шкур» – было вдохновлено одноименным телеграм-каналом, в котором разоблачали известных моделей, занимающихся эскортом. Интересно, что сама идея возникла благодаря реальным историям известного сутенера Андрея Мэджика. Главную роль в сериале исполнил Павел Прилучный.

Жизнь по вызову

«Бывшие» – это тяжелая история о борьбе с зависимостью. Главная героиня Яна Миронова – дочь высокопоставленного чиновника. Отсутствие внимания отца и свободный доступ к деньгам послужили причиной для пристрастия к наркотикам и алкоголю. Отец Яны помещает дочь в реабилитационный центр, где та знакомится с молодым врачом Ильей. Идея снять сериал на тему зависимостей пришла генеральному продюсеру Алексею Троцюку после беседы с Эльдаром Великорецким, генеральным продюсером сериала: тот когда-то работал психологом в одном из московских рехабов. Во время подготовки к съемкам Любовь Аксенова посещала подобные центры и много общалась с пациентами, проходящими лечение.

Бывшие

В 10 лет Саша Зорина стала самым известным ребенком страны, снявшись в нашумевшем блокбастере «Аврора». Сегодня ей 25, она работает телефонным психологом, изредка получает подработки в массовке и имеет большие проблемы с алкоголем. Такие истории в киноиндустрии сплошь и рядом, а идея воплотить ее на экране пришла Роману Волобуеву («Последний министр») еще в 2014 году. Интересно, что изначально сериал назывался «Горина», в честь Кати Гориной, одной из звезд фильма «Сестры» Сергея Бодрова – младшего. Ее коллега по фильму Оксана Акиньшина построила успешную актерскую карьеру, а Катя после съемок оставила индустрию и ушла в журналистику. Девушка должна была получить главную роль, однако до старта съемок прошло несколько лет, и актриса ушла из проекта, а на ее место пригласили восходящую звезду Лену Тронину.

Аврора

Сериал, который любят так же, как ненавидят. «Содержанки» – это альманах богемной жизни Москвы, циничной и жестокой, в котором лоск и статус ценят выше, чем честь и талант. За 4 сезона в сериале снялись десятки актеров, сменилось три режиссера и появились новые, харизматичные персонажи – например, в последнем сезоне в крайне нетипичном для себя образе сыграла Нелли Уварова. Ввиду специфики сюжета в «Содержанках» есть много откровенных сцен, которые в той или иной степени затронули весь актерский состав. Это первый сериал театрального режиссера Константина Богомолова.

Содержанки

Представьте, что ваш партнер или супруга вдруг пропадает без следа. Сколько вы готовы ждать, прежде чем начать новую жизнь? Герой сериала «Псих» – известный московский психолог. Каждый день в стенах своего кабинета он решает проблемы других, когда сам находится в тяжелой клинической депрессии. Ровно 364 дня назад он в последний раз видел свою жену Марину, которая таинственным образом исчезла, ничего не объяснив. Сериал до последней минуты держит в напряжении и не дает ответа на главный вопрос: жива ли Марина? «Псих» – совместное детище супругов Федора Бондарчука (режиссер) и Паулины Андреевой (сценарист). И еще одна немаловажная деталь: главная роль по запросу Бондарчука была написана специально под Константина Богомолова.

Псих

Еще одна история психолога, который не в состоянии справиться со своими проблемами. Правда, на этот раз играет его женщина – и, что примечательно, бывшая супруга Константина Богомолова Дарья Мороз. Алена Липницкая – владелица клиники, помогающей клиентам стать счастливыми. С этой целью в клинике трудятся косметологи, сексологи, психотерапевты. Однако жизнь самой Алены далека от гармоничной. В своем интервью режиссер сериала Александр Кириенко признался, что получил бесценный опыт съемки постельных сцен, подчеркивая, что ему симпатизирует тенденция к появлению в кино реальной жизни.

Клиника счастья

Голая правда о том, что стоит за «легкими деньгами» работников секс-индустрии, – полезно для тех, кто все еще не снял розовые очки. В целом Happy End стал первым сериалом, в котором заговорили о таком явлении, как вебкам. И прозвучало это достаточно громко – на фестивале Tokio Short Film Festival проект получил награду как лучший телевизионный сериал, а на Urban Mediamakers Film Festival – приз в категории «‎Лучший международный ТВ-пилот/сериал».‎ Именно этот проект открыл Лену Тронину. Многочисленные награды обеспечили сериалу второй сезон, однако подробностей о его съемках пока не слышно.