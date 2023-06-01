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Киноафиша Новости Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»

Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»

1 июня 2023 11:00
Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»

Российские проекты про опасные связи. 

13 апреля на киносервисе START вышел остросюжетный сериал «Жить жизнь». Пытаясь построить новые отношения, главная героиня обнаруживает себя в объятиях манипулятора, но в попытках выбраться понимает, что в деле замешаны опасные люди, а разгадка кроется в ее драматичном прошлом. В подборке вспоминаем сериалы, в которых откровенные любовные линии идут в ногу с острым психологическим напряжением.

Измены (2015)

Сериал-откровение, который рассказал российскому зрителю, что женщины (кто бы мог подумать) тоже могут иметь любовников. И даже несколько – каждый для своих целей. Героиня Елены Лядовой – глубоко замужняя девушка Ася. Ей слегка за 30, она не хватает звезд с неба, но стремится жить в свое удовольствие – как минимум в своей постели. При этом автор не торопится осуждать героиню – скорее наоборот, он предлагает взглянуть на те обстоятельства, которые подтолкнули ее к такой жизни. К чему же приводят измены и кто в них страдает больше: тот, кому изменили, или сам изменник? Бесподобная игра Елены Лядовой не оставит вас равнодушными.

Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»
Измены

Сладкая жизнь (2014)

Молодая и амбициозная Саша приезжает в Москву, чтобы начать новую жизнь и заработать денег. Быстро став частью московской тусовки, Саша переворачивает жизнь шести друзей на 180 градусов. События первого сезона длятся всего 8 дней, но эти дни приносят героям судьбоносные встречи, громкие скандалы и полное переосмысление своих ценностей. Создатели вдохновлялись голливудским сериалом «Блудливая Калифорния», поэтому каждый сезон пропитан эротикой и откровенными сценами.

Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»
Сладкая жизнь

Жизнь по вызову (2022)

Александр Шмит по прозвищу Мэджик – хозяин агентства по предоставлению элитных эскорт-услуг. Его клиентами являются сильные этого мира, и однажды это играет с ним злую шутку – на него открывают охоту, которая призвана разрушить репутацию Мэджика и поставить под угрозу его жизнь. Первоначальное название сериала – «Рынок шкур» – было вдохновлено одноименным телеграм-каналом, в котором разоблачали известных моделей, занимающихся эскортом. Интересно, что сама идея возникла благодаря реальным историям известного сутенера Андрея Мэджика. Главную роль в сериале исполнил Павел Прилучный.

Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»
Жизнь по вызову

Бывшие (2018)

«Бывшие» – это тяжелая история о борьбе с зависимостью. Главная героиня Яна Миронова – дочь высокопоставленного чиновника. Отсутствие внимания отца и свободный доступ к деньгам послужили причиной для пристрастия к наркотикам и алкоголю. Отец Яны помещает дочь в реабилитационный центр, где та знакомится с молодым врачом Ильей. Идея снять сериал на тему зависимостей пришла генеральному продюсеру Алексею Троцюку после беседы с Эльдаром Великорецким, генеральным продюсером сериала: тот когда-то работал психологом в одном из московских рехабов. Во время подготовки к съемкам Любовь Аксенова посещала подобные центры и много общалась с пациентами, проходящими лечение.

Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»
Бывшие

Аврора (2022)

В 10 лет Саша Зорина стала самым известным ребенком страны, снявшись в нашумевшем блокбастере «Аврора». Сегодня ей 25, она работает телефонным психологом, изредка получает подработки в массовке и имеет большие проблемы с алкоголем. Такие истории в киноиндустрии сплошь и рядом, а идея воплотить ее на экране пришла Роману ВолобуевуПоследний министр») еще в 2014 году. Интересно, что изначально сериал назывался «Горина», в честь Кати Гориной, одной из звезд фильма «Сестры» Сергея Бодрова – младшего. Ее коллега по фильму Оксана Акиньшина построила успешную актерскую карьеру, а Катя после съемок оставила индустрию и ушла в журналистику. Девушка должна была получить главную роль, однако до старта съемок прошло несколько лет, и актриса ушла из проекта, а на ее место пригласили восходящую звезду Лену Тронину.

Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»
Аврора

Содержанки (2019)

Сериал, который любят так же, как ненавидят. «Содержанки» – это альманах богемной жизни Москвы, циничной и жестокой, в котором лоск и статус ценят выше, чем честь и талант. За 4 сезона в сериале снялись десятки актеров, сменилось три режиссера и появились новые, харизматичные персонажи – например, в последнем сезоне в крайне нетипичном для себя образе сыграла Нелли Уварова. Ввиду специфики сюжета в «Содержанках» есть много откровенных сцен, которые в той или иной степени затронули весь актерский состав. Это первый сериал театрального режиссера Константина Богомолова.

Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»
Содержанки

Псих (2020)

Представьте, что ваш партнер или супруга вдруг пропадает без следа. Сколько вы готовы ждать, прежде чем начать новую жизнь? Герой сериала «Псих» – известный московский психолог. Каждый день в стенах своего кабинета он решает проблемы других, когда сам находится в тяжелой клинической депрессии. Ровно 364 дня назад он в последний раз видел свою жену Марину, которая таинственным образом исчезла, ничего не объяснив. Сериал до последней минуты держит в напряжении и не дает ответа на главный вопрос: жива ли Марина? «Псих» – совместное детище супругов Федора Бондарчука (режиссер) и Паулины Андреевой (сценарист). И еще одна немаловажная деталь: главная роль по запросу Бондарчука была написана специально под Константина Богомолова.

Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»
Псих

Клиника счастья (2021)

Еще одна история психолога, который не в состоянии справиться со своими проблемами. Правда, на этот раз играет его женщина – и, что примечательно, бывшая супруга Константина Богомолова Дарья Мороз. Алена Липницкая – владелица клиники, помогающей клиентам стать счастливыми. С этой целью в клинике трудятся косметологи, сексологи, психотерапевты. Однако жизнь самой Алены далека от гармоничной. В своем интервью режиссер сериала Александр Кириенко признался, что получил бесценный опыт съемки постельных сцен, подчеркивая, что ему симпатизирует тенденция к появлению в кино реальной жизни.

Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»
Клиника счастья

Happy End (2021)

Голая правда о том, что стоит за «легкими деньгами» работников секс-индустрии, – полезно для тех, кто все еще не снял розовые очки. В целом Happy End стал первым сериалом, в котором заговорили о таком явлении, как вебкам. И прозвучало это достаточно громко – на фестивале Tokio Short Film Festival проект получил награду как лучший телевизионный сериал, а на Urban Mediamakers Film Festival – приз в категории «‎Лучший международный ТВ-пилот/сериал».‎ Именно этот проект открыл Лену Тронину. Многочисленные награды обеспечили сериалу второй сезон, однако подробностей о его съемках пока не слышно.

Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»
Happy End

Мария Зайцева
Мария Зайцева
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