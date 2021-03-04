Поездка в Америку 2, 2020

Принц Аким, его верный компаньон Семми и многие другие любимые герои возвращаются на экраны спустя 30 лет в продолжении культовой комедии «Поездка в Америку».

В 1988 году наследник трона вымышленной африканской страны Замунды приезжал в Америку и, устроившись официантом в обычной забегаловке, среди простых девушек искал себе жену, которая смогла бы полюбить его не за богатство и власть, а за чистую душу. Те приключения закончились счастливым браком и на протяжении долгих лет Аким и Лиза жили вместе на родине принца, воспитывая общих детей.

В наше время действующий король Замунды, престарелый отец Акима, тяжело болен и готовится передать власть сыну. Перед самой смертью он раскрывает наследнику тайну, которую хранил все эти годы. Оказывается, в той самой поездке в Америку Аким умудрился зачать ребенка, мальчика по имени Лавелль, который по-прежнему живет в Куинсе и понятия не имеет о существовании королевской родни.

В последней воле король просит Акима найти сына и привезти на родину, чтобы именно он принял трон, когда придет время. Теперь Аким и Семми должны посетить Нью-Йорк еще раз, чтобы отыскать кровного родственника и восстановить наследственную справедливость в Замунде.

Яркий каст артистов фильма 1988 года вернется, чтобы исполнить роли в продолжении. Зритель сможет увидеть на экране Шэри Хидли, Джона Эймоса, Уэсли Снайпса, Трэйси Моргана, Луи Андерсона и, конечно же, Арсенио Холла в роли Семми и неподражаемого Эдди Мерфи в образе принца Замунды, а мать потерянного сына сыграет звезда сатирических скетчей Saturday Night Live Лесли Джонс.