Поездка в Америку 2, 2020

Принц Аким, его верный компаньон Семми и многие другие любимые герои возвращаются на экраны спустя 30 лет в продолжении культовой комедии «Поездка в Америку».
В 1988 году наследник трона вымышленной африканской страны Замунды приезжал в Америку и, устроившись официантом в обычной забегаловке, среди простых девушек искал себе жену, которая смогла бы полюбить его не за богатство и власть, а за чистую душу. Те приключения закончились счастливым браком и на протяжении долгих лет Аким и Лиза жили вместе на родине принца, воспитывая общих детей.
В наше время действующий король Замунды, престарелый отец Акима, тяжело болен и готовится передать власть сыну. Перед самой смертью он раскрывает наследнику тайну, которую хранил все эти годы. Оказывается, в той самой поездке в Америку Аким умудрился зачать ребенка, мальчика по имени Лавелль, который по-прежнему живет в Куинсе и понятия не имеет о существовании королевской родни.
В последней воле король просит Акима найти сына и привезти на родину, чтобы именно он принял трон, когда придет время. Теперь Аким и Семми должны посетить Нью-Йорк еще раз, чтобы отыскать кровного родственника и восстановить наследственную справедливость в Замунде.
Яркий каст артистов фильма 1988 года вернется, чтобы исполнить роли в продолжении. Зритель сможет увидеть на экране Шэри Хидли, Джона Эймоса, Уэсли Снайпса, Трэйси Моргана, Луи Андерсона и, конечно же, Арсенио Холла в роли Семми и неподражаемого Эдди Мерфи в образе принца Замунды, а мать потерянного сына сыграет звезда сатирических скетчей Saturday Night Live Лесли Джонс.
По словам Эдди Мерфи, которому до сих пор принадлежит часть прав на персонажей оригинального фильма 1988 года, ему много раз предлагали сделать сериал из сюжета о приключениях африканского принца в Нью-Йорке. Подумать всерьез о возвращении на экраны в формате полного метра ему посоветовал режиссер фильма «Черная Пантера» (2018) Райан Куглер.
Подготовка к съемкам началась в начале 2017 года. Самую большую трудность составило собрать каст из артистов, задействованных в первом фильме. Например, сославшись на плотный график, от прежней роли грабителя отказался Сэмюэль Л. Джексон.
Младшую дочь принца Акима и Лизы играет 18-летняя дочь самого Эдди Мерфи Белла Мерфи. Для девушки фильм стал дебютом в кино.
Одновременно с кинотеатральным прокатом фильм можно будет посмотреть на стриминговой платформе Amazon Prime. К такому решению студию Paramount подтолкнула нестабильная ситуация в кинотеатрах на фоне пандемии Covid-19.
Эдди Мерфи считает, что принц Аким стал его самым популярным персонажем, но, кроме того, актер признается, что это его любимый персонаж из всех сыгранных. По этой причине он отказывался обсуждать любые возможности для продолжения истории до тех пор, пока не появится достаточно хорошая идея, которую можно взять за основу сценария.
Аким вынужден вернуться в Штаты, так как узнает, что там живёт его давно потерянный сын, будущий наследник престола Замунды.