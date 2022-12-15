Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 1995

Рейтинг фильмов в жанре драма 1995 года

Храброе сердце
1 Храброе сердце
военный, биография, боевик, драма 1995, США
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Джуманджи
2 Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма 1995, США
8.5
Оцените
Схватка
3 Схватка
драма, криминал 1995, США
7.9
Оцените
Мертвец
4 Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения 1995, США / Германия / Япония
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
12 обезьян
5 12 обезьян
фантастика, драма 1995, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дневник баскетболиста
6 Дневник баскетболиста
биография, спорт, драма 1995, США
7.5
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Приложение киноафиши