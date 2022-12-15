Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Детектив 2018

Рейтинг фильмов в жанре детектив 2018 года

Игры разумов
1 Игры разумов
драма, детектив, биография 2018, Ирландия
8.1
Оцените
Простая просьба
2 Простая просьба
триллер, криминал, детектив 2018, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ночные игры
3 Ночные игры
комедия, детектив 2018, США
7.7
Оцените
Девушка, которая застряла в паутине
4 Девушка, которая застряла в паутине
детектив, триллер 2018, США
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Приложение киноафиши