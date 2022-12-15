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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2007

Рейтинг фильмов в жанре анимация 2007 года

Рататуй
1 Рататуй
комедия, семейный, анимация 2007, США
8.4
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Илья Муромец и Соловей Разбойник
2 Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация 2007, Россия
7.9
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Зачарованная
3 Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация 2007, США
7.5
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Шрэк-третий
4 Шрэк-третий
анимация, комедия, приключения, сказка, семейный 2007, США
7.5
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Симпсоны в кино
5 Симпсоны в кино
анимация, комедия 2007, США
7.4
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Лови волну!
6 Лови волну!
анимация, семейный, комедия 2007, США
7.4
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Черепашки ниндзя
7 Черепашки ниндзя
боевик, анимация, фэнтези, комедия, приключения 2007, США
7.3
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Би Муви: медовый заговор
8 Би Муви: медовый заговор
анимация, комедия 2007, США
7.1
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Беовульф
9 Беовульф
приключения, анимация, фэнтези, драма 2007, США
6.0
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