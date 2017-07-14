Кто озвучивал русскую версию мультфильма «Босс Молокосос»?

Героев полнометражного мультфильма «Босс Молокосос», вышедшего в 2017 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Фёдор Бондарчук — Босс-Молокосос – Алек Болдуин
Игорь Мосюк — Фрэнсис Е. Фрэнсис – Стив Бушеми
Юлия Левакова — мама – Лиза Кудроу
Дмитрий Кошмин — папа – Джимми Киммел
Евгений Иванов — Тим в зрелом возрасте, рассказчик – Тоби Магуайр
Дмитрий Семёнов — Тим - Майлз Кристофер Бакши
Вадим Никитин — Колдунчик
Давид Бродский — Юджин
Полина Рудоманенко — Стэйси – ВивиЭнн Йи
Арсений Рогов — тройняшки - Эрик Белл мл.
Александр Матвеев — Джимбо
Елена Мелешкова — Большой Босс-Молокососс
Сергей Дьячков — Тедди, Телевизионщик, Охранник в аэропорту
Александр Разбаш — фотограф
Никита Маркеев — маленький плачущий мальчик
Лиза Козлова — маленькая девочка / дочь Тима
Ольга Ефимова — объявления в аэропорту
Роман Никитин — Элвисы
Дмитрий Стрелков — капитан Росс
Наталья Виноградова — стюардесса
Никита Маркеев — Ликвидатор-Молокососс
