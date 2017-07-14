Меню
Кто озвучивает героев мультика «Моана» на русском языке?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев мультфильма «Моана», вышедшего в 2016 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Зинаида Куприянович — Моана – Аулии Кравальо

Эстер Папернова — Моана в детстве – Луиза Буш

Григорий Сиятвинда — Мауи – Дуэйн Джонсон

Мариам Мерабова — бабушка Тала – Рэйчел Хаус

Денис Клявер — вождь Туи - Темуэра Моррисон

Юлианна Караулова — Сина, жена вождя – Николь Шерзингер

Илья Лагутенко — Таматоа – Джемейн Клемент

Песни в русской версии «Моаны» исполняли следующие артисты:

«Дом родной» — Юлианна Караулова, Денис Клявер, Мариам Мерабова, Эстер Папернова, Зина Куприянович

«Что меня ждёт» — Зина Куприянович

«Песня мореходов» — Андрей Вальц, Евгений Вальц

«Спасибо» — Григорий Сиятвинда

«Жить в блеске» — Илья Лагутенко

«Я — Моана» — Мариам Мерабова, Зина Куприянович

«Кто ты» — Зина Куприянович

«Сердце моё» — Юлианна Караулова

«Спасибо» (версия в титрах) — Денис Клявер

Моана
Моана анимация
2016, США
7.0
