Кто озвучивает героев мультика «Моана» на русском языке?

Героев мультфильма «Моана», вышедшего в 2016 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Зинаида Куприянович — Моана – Аулии Кравальо
Эстер Папернова — Моана в детстве – Луиза Буш
Григорий Сиятвинда — Мауи – Дуэйн Джонсон
Мариам Мерабова — бабушка Тала – Рэйчел Хаус
Денис Клявер — вождь Туи - Темуэра Моррисон
Юлианна Караулова — Сина, жена вождя – Николь Шерзингер
Илья Лагутенко — Таматоа – Джемейн Клемент
Песни в русской версии «Моаны» исполняли следующие артисты:
«Дом родной» — Юлианна Караулова, Денис Клявер, Мариам Мерабова, Эстер Папернова, Зина Куприянович
«Что меня ждёт» — Зина Куприянович
«Песня мореходов» — Андрей Вальц, Евгений Вальц
«Спасибо» — Григорий Сиятвинда
«Жить в блеске» — Илья Лагутенко
«Я — Моана» — Мариам Мерабова, Зина Куприянович
«Кто ты» — Зина Куприянович
«Сердце моё» — Юлианна Караулова
«Спасибо» (версия в титрах) — Денис Клявер
Авторизация по e-mail