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Денис Клявер

Денис Клявер
Денис Клявер
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Дата рождения
6 апреля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Дениса Клявера

Родился 6 апреля 1975 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Дениса Клявера
Лето
Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.0
Моана
Моана
анимация 2016, США
8.0
Испанский вояж Степаныча
Испанский вояж Степаныча
приключения, комедия 2006, Россия
7.0
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Статьи о персоне
«Невероятный красавчик»: редкое фото 20-летнего сына Дениса Клявера обсуждают в сети Наследник артиста отпраздновал свое 20-летие.
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7 октября 2021 12:25
Денис Клявер удивил соцсети сходством с повзрослевшим сыном: «Типа ровеснички» Артист признался, что рядом с наследником чувствует себя моложе.
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11 июня 2021 16:12
46-летний Денис Клявер похвастался стальным прессом без рубашки: «Вот это мускулы» Артист выглядит гораздо моложе своих лет.
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7 апреля 2021 11:38
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