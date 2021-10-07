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Денис Клявер
Денис Клявер
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Денис Клявер
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Дата рождения
6 апреля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Дениса Клявера
Родился 6 апреля 1975 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Дениса Клявера
Лето
биография, драма, мюзикл
2018, Россия
7.0
Моана
анимация
2016, США
8.0
Испанский вояж Степаныча
приключения, комедия
2006, Россия
7.0
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Статьи о персоне
«Невероятный красавчик»: редкое фото 20-летнего сына Дениса Клявера обсуждают в сети
Наследник артиста отпраздновал свое 20-летие.
Написать
7 октября 2021 12:25
Денис Клявер удивил соцсети сходством с повзрослевшим сыном: «Типа ровеснички»
Артист признался, что рядом с наследником чувствует себя моложе.
Написать
11 июня 2021 16:12
46-летний Денис Клявер похвастался стальным прессом без рубашки: «Вот это мускулы»
Артист выглядит гораздо моложе своих лет.
Написать
7 апреля 2021 11:38
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