От незначительных камео до признанных ролей: 8 русских рокеров в кино

15 октября бессменному лидеру групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову исполнилось 60 лет. Бутусов неоднократно появлялся на экране, например, в эпизоде культового фильма «Брат», куда он попал из-за многолетней дружбы с Алексеем Балабановым, а его песни благодаря этому приобретали ещё большую популярность и уходили в народ. Мы решили вспомнить, кто ещё из русских рокеров успешно играл в кино.