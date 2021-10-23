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Илья Лагутенко
Илья Лагутенко
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Илья Лагутенко
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Дата рождения
16 октября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Композитор
Биография Ильи Лагутенко
Родился 16 октября 1968 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Ильи Лагутенко
Моана
анимация
2016, США
8.0
SOS Матросу!
мюзикл, документальный
2016, Россия
0.0
Похитители книг
драма
2003, Россия
6.0
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