В каком порядке правильно смотреть «Звездные войны»?

29 июня 2017 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Чтобы полностью понять и насладиться историей «Звездных войн», рекомендуется начинать просмотр с 1 эпизода – «Скрытая угроза». Следующий порядок позволяет проследить развитие сюжета и характеров героев в хронологическом контексте.

Основные фильмы и сериалы «Звездных войн»

«Аколит» (сериал, 2024) – Будущий сериал, действие которого разворачивается в конце эпохи Высокой Республики. Он расскажет о тайных силах, подрывающих мир и гармонию в Галактике.

«Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза» (фильм, 1999) – Первый эпизод саги, в котором джедаи Квай-Гон Джинн и Оби-Ван Кеноби обнаруживают молодого Энакин Скайуокера и сталкиваются с угрозой со стороны ситхов.

«Звездные войны: Эпизод 2 – Атака клонов» (фильм, 2002) – Энакин, теперь ученик Оби-Вана, борется с внутренними конфликтами и развивает отношения сPadmé Amidala, пока Галактика готовится к войне.

«Звездные войны: Войны клонов» (мультсериал, 2008) – Анимационный сериал, который раскрывает события между вторым и третьим эпизодами, показывая ключевые битвы и развитие персонажей.

«Звездные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов» (фильм, 2005) – Энакин становится Дартом Вейдером, и Галактика погружается в хаос, когда Ситхи объявляют о своем возвращении к власти.

«Звездные войны: Бракованная партия» (мультсериал, 2021) – Спин-офф «Войн клонов», сосредоточенный на элитном отряде клонов, который должен найти свое место в мире после войны.

«Хан Соло: Звездные войны. Истории» (фильм, 2018) – Предыстория самого известного контрабандиста Галактики, показывающая его первые приключения и знакомства с Ландо Калриссианом.

«Оби-Ван Кеноби» (сериал, 2022) – Сериал, который продолжает историю Оби-Вана после событий «Мести Ситхов», исследуя его внутренние борьбы и защиту Люка Скайуокера.

«Звездные войны: Повстанцы» (мультсериал, 2014) – Анимационный сериал, разворачивающийся между третьим и четвертым эпизодами, следит за группой повстанцев, противостоящих Империи.

«Андор» (сериал, 2022) – История одного из ключевых героев «Изгоя-один», показывающая, как Кассиан Андор стал важной фигурой в борьбе с Империей.

«Изгой-один. Звездные войны: Истории» (фильм, 2016) – Фильм о команде повстанцев, которая отправляется на миссию по краже планов Звезды Смерти, решая судьбу Галактики.

«Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда» (фильм, 1977) – Первый фильм оригинальной трилогии, где Люк Скайуокер начинает свой путь джедая, сражаясь против Империи и Дарт Вейдера.

«Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» (фильм, 1980) – Продолжение истории, где Империя усиливает свои позиции, а Люк учится у Йоды и сталкивается с тяжелыми испытаниями.

«Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение джедая» (фильм, 1983) – Завершающий фильм оригинальной трилогии, где повстанцы объединяются для решающей битвы с Империей.

«Мандалорец» (сериал, 2019) – Сериал, который рассказывает о приключениях мандалорца Дина Джарина в период после падения Империи и до появления Первого Ордена.

«Книга Бобы Фетта» (сериал, 2021) – Спин-офф о Бобе Фетте, который возвращается в Татуин, чтобы восстановить свою империю в криминальном мире.

«Асока» (сериал, 2023) – Сериал, следящий за Асокой Тано, бывшим падаваном Энакина Скайуокера, и её борьбой с новыми угрозами после падения Империи.

«Звездные войны: Сопротивление» (мультсериал, 2018) – Анимационный сериал, исследующий ранние дни Сопротивления против Первого Ордена, с акцентом на новых персонажах.

«Звездные войны: Пробуждение силы» (фильм, 2015) – Фильм, который вводит новое поколение героев и злодеев в мир «Звездных войн», фокусируясь на Рее и Кайло Рене.

«Звездные войны: Последние джедаи» (фильм, 2017) – Продолжение истории, где Рей продолжает обучение у Люка Скайуокера, а Сопротивление сражается с Первым Орденом.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (фильм, 2019) – Завершающая часть саги, которая подводит итоги истории семейства Скайуокеров и противостояния с Империей.

Будущие проекты

«Звездные войны: Опорная команда» (сериал, с 3 декабря 2024) – Ожидаемый сериал, действие которого развернется после событий шестого эпизода, раскрывая новые истории и персонажи во вселенной «Звездных войн».

Там еще мультсериал Войны Клонов между вторым и третьим эпизодом. Он на IVI по подписке, не по покупке
