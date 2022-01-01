Сериал-антология представляет собой серию короткометражных фильмов в жанре эпической саги. В каждом отдельном эпизоде в центре событий оказываются джедаи эпохи Старой Республики, которые развязывают великие войны и сражаются за справедливость. История Старой Республики превратилась в легенду: исследования отважных Гэва и Джори Дарагонов повлекли за собой разрушение двух галактических империй, Одан-Урр стал великим джедаем, а 7 миров системы Корос объединились под эгидой могущественной Императрицы Теты.