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Киноафиша Сериалы Star Wars: Tales of the Jedi
Star Wars: Tales of the Jedi (2022 - …) Star Wars: Tales of the Jedi
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Disney+
О чем сериал

Сериал-антология представляет собой серию короткометражных фильмов в жанре эпической саги. В каждом отдельном эпизоде в центре событий оказываются джедаи эпохи Старой Республики, которые развязывают великие войны и сражаются за справедливость. История Старой Республики превратилась в легенду: исследования отважных Гэва и Джори Дарагонов повлекли за собой разрушение двух галактических империй, Одан-Урр стал великим джедаем, а 7 миров системы Корос объединились под эгидой могущественной Императрицы Теты.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Star Wars: Tales of the Jedi - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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