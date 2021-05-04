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Постер к сериалу Звездные войны: Бракованная партия
Постер к сериалу Звездные войны: Бракованная партия
Постер к сериалу Звездные войны: Бракованная партия
Постер к сериалу Звездные войны: Бракованная партия
Постер к сериалу Звездные войны: Бракованная партия
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Киноафиша Сериалы Звездные войны: Бракованная партия
Звездные войны: Бракованная партия (2021 - …) Star Wars: The Bad Batch
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 8 часов 30 минут
О чем сериал

«Звездные войны: Бракованная партия» — новый анимационный сериал, снятый в жанре научной фантастики. Производством шоу занимался онлайн-сервис Disney+. «Бракованная партия» является мультипликационным спин-оффом любимой многими фантастической киновселенной. Действие шоу происходит сразу же после финальных событий третьей части саги, получившей подзаголовок «Месть ситхов». Главные герои — клоны, которые появились из экспериментальной разработки. В связи с определенным набором генетических особенностей они обладают рядом крайне эффективных навыков. Способности клонов помогают им вступать в схватки даже с самыми опасными обитателями космоса...

Звездные войны: Бракованная партия - трейлер второго сезона
Звездные войны: Бракованная партия
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Арчи Панджаби
Арчи Панджаби
Фредди Принц мл.
Фредди Принц мл.
Боб Берген
Боб Берген
Бен Дискин
Бен Дискин
Мишель Энг
Мишель Энг
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Звездные войны: Бракованная партия»
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
28 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Звездные войны: Бракованная партия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 16 эпизодов
 
Звездные войны: Бракованная партия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
В поисках новых союзников: вышел трейлер второго сезона мультсериала «Звездные войны: Бракованная партия»
В поисках новых союзников: вышел трейлер второго сезона мультсериала «Звездные войны: Бракованная партия»
Слушать саундтрек сериала Звездные войны: Бракованная партия
Кадры из сериала
Интересные факты

Создателем этой многосерийной анимационной картины стал продюсер, художник и сценарист Дэйв Филони, который уже работал над этой вселенной. По словам вице-президента по контенту Disney+ Агнеса Чу, представители стримингового сервиса рады представить видение Филони в дальнейшем развитии франшизы «Звездные войны».

«Звездные войны: Бракованная партия» является сиквелом мультипликационного сериала «Войны клонов».

Всех воинов в анимационном сериале озвучивал Ди Брэдли Бейкер, который знаменит своей работой в проектах «Город героев», «Американский папаша», «Губка Боб квадратные штаны» и так далее.

Среди персонажей сериала есть юная наемница Фенек Шанд, которая являлась второстепенной героиней в проекте «Мандалорец». Она говорит голосом Мин-На Вэнь, которая сыграла Фенек и в «Мандалорце».

Сюжетная линия проекта «Звездные войны: Бракованная партия» стартует с момента, который случился в конце «Скрытой угрозы», когда джедай Сайфо Диас предсказал галактическую войну и заявил, что джедаи нуждаются в солдатах.

Сценаристами проекта выступили Дженнифер Корбетт, работавшая над серией «Звездные войны: Сопротивление», а также Брэд Рау, который участвовал в написании сценария к эпизоду «Звездные войны: Повстанцы».

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