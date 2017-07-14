Кто озвучивал роли в «Пятьдесят оттенков серого» на русском?

Меню
Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Героев фильма «Пятьдесят оттенков серого», вышедшего в 2015 году, озвучивают следующие артисты (указаны имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):

Джейми Дорнан (Jamie Dornan) – Кристиан Грей - Сергей Смирнов

Дакота Джонсон (Dakota Johnson) – Анастейша Стил - Мария Иващенко

Люк Граймс (Luke Grimes) – Эллиот Грей - Станислав Тикунов

Виктор Расук (Victor Rasuk) – Хосе - Иван Калинин

Элоиза Мамфорд (Eloise Mumford) – Кейт - Анастасия Жаркова

Марша Гей Харден (Marcia Gay Harden) – миссис Грей - Ольга Зубкова

Рита Ора (Rita Ora) – Мия Грей - Евгения Ваган

Макс Мартини (Max Martini) – Тейлор - Михаил Данилюк

Каллум Кит Ренни (Callum Keith Rennie) – Рэй - Дмитрий Поляновский

Дженнифер Эль (Jennifer Ehle) – Карла - Елена Соловьева

Дилан Нил (Dylan Neal) – Боб - Валерий Сторожик

Теги: озвучка и дубляж
