Кто озвучивал роли в «Пятьдесят оттенков серого» на русском?

Героев фильма «Пятьдесят оттенков серого», вышедшего в 2015 году, озвучивают следующие артисты (указаны имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):
Джейми Дорнан (Jamie Dornan) – Кристиан Грей - Сергей Смирнов
Дакота Джонсон (Dakota Johnson) – Анастейша Стил - Мария Иващенко
Люк Граймс (Luke Grimes) – Эллиот Грей - Станислав Тикунов
Виктор Расук (Victor Rasuk) – Хосе - Иван Калинин
Элоиза Мамфорд (Eloise Mumford) – Кейт - Анастасия Жаркова
Марша Гей Харден (Marcia Gay Harden) – миссис Грей - Ольга Зубкова
Рита Ора (Rita Ora) – Мия Грей - Евгения Ваган
Макс Мартини (Max Martini) – Тейлор - Михаил Данилюк
Каллум Кит Ренни (Callum Keith Rennie) – Рэй - Дмитрий Поляновский
Дженнифер Эль (Jennifer Ehle) – Карла - Елена Соловьева
Дилан Нил (Dylan Neal) – Боб - Валерий Сторожик
