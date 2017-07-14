Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает "Отряд самоубийц" на русском?

Кто озвучивает "Отряд самоубийц" на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев фильма «Отряд самоубийц», вышедшего в 2016 году, озвучивают следующие артисты (указаны имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Марго Робби, Харли Куинн - Татьяна Шитова

Уилл Смит (Will Smith), Дэдшот - Всеволод Кузнецов

Джаред Лето (Jared Leto), Джокер - Илья Хвостиков

Джай Кортни (Jai Courtney), Бумеранг - Александр Дзюба

Кара Делевинь (Cara Delevingne), Чародейка - Наталия Колодяжная

Джей Эрнандес (Jay Hernandez), Диабло - Денис Васильев

Юэль Киннаман (Joel Kinnaman), Рик Флаг - Алексей Рязанцев

Виола Дэвис (Viola Davis), Аманда Уоллер - Ольга Кузнецова

Адевале Акинойе-Агбаже (Adewale Akinnuoye-Agbaje), Крок - Владислав Копп

Скотт Иствуд (Scott Eastwood), Эдвардс - Алексей Бардуков

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Марго Робби
Марго Робби
Margot Robbie
Уилл Смит
Уилл Смит
Will Smith
Джаред Лето
Джаред Лето
Jared Leto
Всеволод Кузнецов
Vsevolod Kuznetsov
Джай Кортни
Джай Кортни
Jai Courtney
Александр Дзюба
Кара Делевинь
Кара Делевинь
Cara Delevingne
Джей Эрнандес
Джей Эрнандес
Jay Hernandez
Юэль Киннаман
Юэль Киннаман
Joel Kinnaman
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Viola Davis
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
Scott Eastwood

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отряд самоубийц
Отряд самоубийц боевик, фантастика
2016, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше