Кто озвучивает "Отряд самоубийц" на русском?

Героев фильма «Отряд самоубийц», вышедшего в 2016 году, озвучивают следующие артисты (указаны имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Марго Робби, Харли Куинн - Татьяна Шитова
Уилл Смит (Will Smith), Дэдшот - Всеволод Кузнецов
Джаред Лето (Jared Leto), Джокер - Илья Хвостиков
Джай Кортни (Jai Courtney), Бумеранг - Александр Дзюба
Кара Делевинь (Cara Delevingne), Чародейка - Наталия Колодяжная
Джей Эрнандес (Jay Hernandez), Диабло - Денис Васильев
Юэль Киннаман (Joel Kinnaman), Рик Флаг - Алексей Рязанцев
Виола Дэвис (Viola Davis), Аманда Уоллер - Ольга Кузнецова
Адевале Акинойе-Агбаже (Adewale Akinnuoye-Agbaje), Крок - Владислав Копп
Скотт Иствуд (Scott Eastwood), Эдвардс - Алексей Бардуков
