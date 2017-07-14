Какие есть фильмы, где главный герой умирает?

Вот список самых известных и популярных фильмов, где главный герой умирает по какой-либо причине:
Гладиатор - 2000
Сияние - 1980
Дитя человеческое - 2006
Загадочная история Бенджамина Баттона - 2008
Кровавый алмаз - 2006
Дорога перемен - 2008
Отступники - 2006
Бешеные псы - 1992
Спасти рядового Райана
Красота по-американски - 1999
Титаник – 1997
Лоуренс Аравийский - 1962
Матрица: Революция - 2003
Я легенда - 2007
Троя - 2004
V значит Вендетта - 2005
Филадельфия - 1993
Мулен Руж - 2001
300 спартанцев - 2006
Эффект бабочки - 2004
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит - 2007
Малышка на миллион - 2004
Тельма и Луиза - 1991
Лицо со шрамом - 1983
Дневник памяти - 2004
Искупление - 2007
Схватка - 1995
Крестный отец: Часть III - 1990
Страсти Христовы - 2004
В диких условиях - 2007
Мертвец - 1995
