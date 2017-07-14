Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какие есть фильмы, где главный герой умирает?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Вот список самых известных и популярных фильмов, где главный герой умирает по какой-либо причине:

Гладиатор - 2000

Сияние - 1980

Дитя человеческое - 2006

Загадочная история Бенджамина Баттона - 2008

Кровавый алмаз - 2006

Дорога перемен - 2008

Отступники - 2006

Бешеные псы - 1992

Спасти рядового Райана

Красота по-американски - 1999

Титаник – 1997

Лоуренс Аравийский - 1962

Матрица: Революция - 2003

Я легенда - 2007

Троя - 2004

V значит Вендетта - 2005

Филадельфия - 1993

Мулен Руж - 2001

300 спартанцев - 2006

Эффект бабочки - 2004

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит - 2007

Малышка на миллион - 2004

Тельма и Луиза - 1991

Лицо со шрамом - 1983

Дневник памяти - 2004

Искупление - 2007

Схватка - 1995

Крестный отец: Часть III - 1990

Страсти Христовы - 2004

В диких условиях - 2007

Мертвец - 1995

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Загадочная история Бенджамина Баттона
Загадочная история Бенджамина Баттона мелодрама, драма, мистика, фантастика
2008, США
8.0
Дорога перемен
Дорога перемен драма
2008, США / Великобритания
7.0
300 спартанцев
300 спартанцев приключения, драма, боевик
2007, США
7.0
Я - легенда
Я - легенда драма, фантастика, ужасы
2007, США
7.0
Отступники
Отступники криминал, драма, триллер
2006, США
8.0
«V» значит Вендетта
«V» значит Вендетта фантастика, драма, триллер, боевик
2005, США / Великобритания / Германия
7.0
Мулен Руж
Мулен Руж мюзикл, драма
2001, Австрия / США
7.0
Гладиатор
Гладиатор приключения, драма, боевик
2000, Великобритания / США
8.0
Красота по-американски
Красота по-американски мелодрама
1999, США
7.0
Спасти рядового Райана
Спасти рядового Райана боевик, военный, драма
1998, США
8.0
Титаник
Титаник мелодрама, драма, приключения
1997, США
8.0
Титаник
Титаник мелодрама, драма, приключения
1997, США
8.0
Бешеные псы
Бешеные псы триллер
1992, США
7.0
Сияние
Сияние триллер
1980, Великобритания / США
7.0
Лоуренс Аравийский
Лоуренс Аравийский драма, военный
1962, Великобритания
8.0
