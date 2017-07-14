Кто такая Хель во вселенной Марвел?

В киновселенной Марвел Хель (ее роль играет Кейт Бланшетт) – асгардская богиня смерти, которая тысячелетиями томилась в заключении. В результате ошибки оказавшись на свободе, Хель начинает сеять хаос в Асгарде – например, ссылает Тора на планету Сакаар и уничтожает его молот. Хель появляется в фильме «Тор: Рагнарек» (2017), где является главным антагонистом героев. Хель обладает невероятной силой (богиня достаточно сильна, чтобы без труда одной рукой поймать молот Тора, брошенный в нее самим сыном Одина на полной скорости).
Авторизация по e-mail