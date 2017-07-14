Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто такая Хель во вселенной Марвел?

Кто такая Хель во вселенной Марвел?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

В киновселенной Марвел Хель (ее роль играет Кейт Бланшетт) – асгардская богиня смерти, которая тысячелетиями томилась в заключении. В результате ошибки оказавшись на свободе, Хель начинает сеять хаос в Асгарде – например, ссылает Тора на планету Сакаар и уничтожает его молот. Хель появляется в фильме «Тор: Рагнарек» (2017), где является главным антагонистом героев. Хель обладает невероятной силой (богиня достаточно сильна, чтобы без труда одной рукой поймать молот Тора, брошенный в нее самим сыном Одина на полной скорости).

Теги: факты о фильме
Похожие вопросы
Где снимали фильм «Петр Лещенко»? Какие есть фильмы, где герои попадают в прошлое? Какие советские фильмы снимали в Абхазии? Какие советские фильмы были раскрашены? Почему фильм назвали «28 панфиловцев»?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк фэнтези, драма, боевик
2017, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше