Спектакль Упражнения в прекрасном

Упражнения в прекрасном
Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О спектакле

Упражнения в прекрасном: комедия о закулисной жизни актёров

Современная ироничная комедия «Упражнения в прекрасном» раскрывает тайны закулисной жизни антрепризной труппы актёров. Действие проходит в провинциальных театрах, где труппа представляет спектакль «Трактат о счастье».

Этот спектакль полон как забавных деталей актерского быта, так и смелых, порой горьких моментов откровенности. Он живописует реалии гастрольной жизни, неожиданные обстоятельства и узнаваемые ситуации, создавая гремучую смесь весёлого балагурства с жестокими розыгрышами, творческими разборками и банкетными гулянками. Здесь есть искреннее восхищение друг другом и завистливые язвительные удары по обострённому самолюбию.

В «Упражнениях в прекрасном» переплетаются две линии: быт, в котором актеры раскрываются такими, какие они есть в жизни, и творческая, где они выходят на сцену, и проза жизни отступает перед «упражнениями в прекрасном».

Эта комедия — не только развлечение, но и глубокое отражение жизни артистов, их радостей и невзгод. Приходите, чтобы насладиться игрой талантливых актёров и погрузиться в атмосферу театральной закулисья.

Режиссер
Виктор Шамиров
Виктор Шамиров
В ролях
Александр Яцко
Александр Яцко
Виктор Шамиров
Виктор Шамиров
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Дарья Балабанова
Дарья Балабанова
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич

Январь
24 января суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
Январь
25 января воскресенье
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 800 ₽

Фотографии

Упражнения в прекрасном Упражнения в прекрасном Упражнения в прекрасном Упражнения в прекрасном Упражнения в прекрасном Упражнения в прекрасном Упражнения в прекрасном Упражнения в прекрасном Упражнения в прекрасном Упражнения в прекрасном Упражнения в прекрасном Упражнения в прекрасном Упражнения в прекрасном Упражнения в прекрасном

