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В прокат выходит российская мелодрама «Меньшее зло»

10 мая 2023 09:37
В прокат выходит российская мелодрама «Меньшее зло»

Снял фильм режиссер признанной драмы «Со мною вот что происходит» Виктор Шамиров.

11 мая в широкий российский прокат выходит российская мелодрама «Меньшее зло». Главные роли исполнили такие известные звезды отечественного театра и кино, как Алексей Розин («Нелюбовь»), Виктор Добронравов («Т-34»), сын Федора Добронравова, Полина Агуреева («Асфальтовое солнце») и Юлия Гревцова («Непосредственно Каха!»).

В центре сюжета — супруги Вика (Агуреева) и Максим (Розин), отношения которых давно утратили былую близость. В стремлении вернуть в свою жизнь любовь пара решает завести ребенка, но Максим оказывается бесплоден. Безутешный мужчина рассказывает о семейных проблемах бывшему любовнику Вики Павлу (Добронравов). Подруга Павла Алиса (Гревцова), прознавшая о ситуации, советует ему стать донором спермы для супругов. Этот план кажется выгодным для всех, однако после его исполнения Павлу придется исчезнуть из жизни пары навсегда. Изначально он соглашается на эти условия, но со временем понимает, что Вика — главная женщина в его жизни и потерять ее он просто не может. Пытаясь разобраться в своих сложных отношениях, четверо героев отправляются на музыкальный фестиваль.

Постановщиком выступил Виктор Шамиров, ранее снявший высоко оцененную зрителями драму «Со мною вот что происходит» (7.3 балла на «Кинопоиске»), комедию «Упражнения в прекрасном» (7.2 балла на «Кинопоиске») и сериал «Большая секунда» (8.3 балла на «Кинопоиске»). Режиссер известен в первую очередь как мастер теплого лирического кино, способный раскрыть тончайшие нюансы состояний души и отношений между людьми через умелую работу с актерами. И это вовсе неудивительно, учитывая, что Шамиров и сам начал свой карьерный путь на театральной сцене.

Для «Меньшего зла» Шамиров собрал блестящий актерский квартет, невероятная энергетика и слаженность которого действительно делают поход в кинотеатр оправданным. Ведь только большой экран и полное погружение в жизнь персонажей способно раскрыть перед зрителями все оттенки исполнительского мастерства.

Фото: «СБ Фильм»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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