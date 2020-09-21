Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Микаэль Лонсдаль Michael Lonsdale
Киноафиша Персоны Микаэль Лонсдаль

Микаэль Лонсдаль

Michael Lonsdale

Дата рождения
24 мая 1931
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
21 сентября 2020
Место рождения
XVI округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Призрак свободы 7.9
Призрак свободы (1974)
Имя розы 7.8
Имя розы (1986)
Мюнхен: Возмездие 7.6
Мюнхен: Возмездие (2005)

Фильмография Микаэль Лонсдаль

Жанр
Год
О Богах и людях 7.1
О Богах и людях Des hommes et des dieux
драма 2010, Франция
Смотреть трейлер
Агора 6.7
Агора Agora
драма, исторический, приключения, мелодрама 2009, США / Испания
Смотреть трейлер Рецензия
Однажды в Версале 5.8
Однажды в Версале Bancs publics (Versailles rive droite)
комедия 2009, Франция
Смотреть трейлер
Тайная любовница 5.6
Тайная любовница Une vieille maitresse / An old Mistress
драма 2007, Франция
У каждого свое кино 6.5
У каждого свое кино Chacun son cinéma
драма, комедия 2007, Франция
Смотреть трейлер
Человеческий фактор 6.1
Человеческий фактор La question humaine
исторический, мюзикл, драма, военный 2007, Франция
Путешествие на запад 6.2
Путешествие на запад Tous à l'Ouest: Une aventure de Lucky Luke
анимация, комедия, вестерн 2007, Франция
Призраки Гойи 7.1
Призраки Гойи Goya's Ghosts
драма 2006, Испания
Рецензия
Мюнхен: Возмездие 7.6
Мюнхен: Возмездие Munich
драма, триллер 2005, США
Рецензия
5x2 6.3
5x2 5x2
мелодрама, драма 2004, Франция
Каена: Пророчество 6
Каена: Пророчество Kaena: The Prophecy
боевик, анимация, приключения, семейный 2003, Франция / Канада
Актеры 5.9
Актеры Les Acteurs
биография, комедия, драма 2000, Франция
Дон Жуан 4.8
Дон Жуан Don Juan
мелодрама, комедия 1998, Испания / Франция / Германия
Ронин 7.5
Ронин Ronin
боевик, триллер 1998, США / Великобритания
Плохой жанр 5.4
Плохой жанр Mauvais genre
комедия 1997, Франция
Джефферсон в Париже 5.8
Джефферсон в Париже Jefferson in Paris
биография, драма, исторический 1995, Франция / США
Имя розы 7.8
Имя розы Der Name der Rose
триллер, криминал, драма 1986, Франция / Италия / Германия
Завещание Холкрофта 5.7
Завещание Холкрофта The Holcroft Covenant
драма, боевик, детектив 1985, Великобритания
Хронополис 6.7
Хронополис Chronopolis
анимация, драма, фэнтези 1982, Франция / Польша
Лунный гонщик 6.3
Лунный гонщик Moonraker
приключения, боевик, триллер, фантастика 1979, Великобритания / Франция
Песня Индии 6.1
Песня Индии India Song
драма, фэнтези, мелодрама 1975, Франция
Призрак свободы 7.9
Призрак свободы Le Fantome De La Liberte
комедия, драма 1974, Италия / Франция
Шум в сердце 7.6
Шум в сердце Le souffle au coeur
драма 1971, Франция / Италия / ФРГ
Замороженный 6.7
Замороженный Hibernatus
комедия, фантастика 1969, Франция / Италия
Показать еще
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше