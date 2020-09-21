Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Микаэль Лонсдаль
Michael Lonsdale
Микаэль Лонсдаль
Michael Lonsdale
Дата рождения
24 мая 1931
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
21 сентября 2020
Место рождения
XVI округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.9
Призрак свободы
(1974)
7.8
Имя розы
(1986)
7.6
Мюнхен: Возмездие
(2005)
Фильмография Микаэль Лонсдаль
28
Фильмы
28
Актер
28
7.1
О Богах и людях
Des hommes et des dieux
драма
2010, Франция
Смотреть трейлер
6.7
Агора
Agora
драма, исторический, приключения, мелодрама
2009, США / Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Однажды в Версале
Bancs publics (Versailles rive droite)
комедия
2009, Франция
Смотреть трейлер
5.6
Тайная любовница
Une vieille maitresse / An old Mistress
драма
2007, Франция
6.5
У каждого свое кино
Chacun son cinéma
драма, комедия
2007, Франция
Смотреть трейлер
6.1
Человеческий фактор
La question humaine
исторический, мюзикл, драма, военный
2007, Франция
6.2
Путешествие на запад
Tous à l'Ouest: Une aventure de Lucky Luke
анимация, комедия, вестерн
2007, Франция
7.1
Призраки Гойи
Goya's Ghosts
драма
2006, Испания
Рецензия
7.6
Мюнхен: Возмездие
Munich
драма, триллер
2005, США
Рецензия
6.3
5x2
5x2
мелодрама, драма
2004, Франция
6
Каена: Пророчество
Kaena: The Prophecy
боевик, анимация, приключения, семейный
2003, Франция / Канада
5.9
Актеры
Les Acteurs
биография, комедия, драма
2000, Франция
4.8
Дон Жуан
Don Juan
мелодрама, комедия
1998, Испания / Франция / Германия
7.5
Ронин
Ronin
боевик, триллер
1998, США / Великобритания
5.4
Плохой жанр
Mauvais genre
комедия
1997, Франция
5.8
Джефферсон в Париже
Jefferson in Paris
биография, драма, исторический
1995, Франция / США
7.8
Имя розы
Der Name der Rose
триллер, криминал, драма
1986, Франция / Италия / Германия
5.7
Завещание Холкрофта
The Holcroft Covenant
драма, боевик, детектив
1985, Великобритания
6.7
Хронополис
Chronopolis
анимация, драма, фэнтези
1982, Франция / Польша
6.3
Лунный гонщик
Moonraker
приключения, боевик, триллер, фантастика
1979, Великобритания / Франция
6.1
Песня Индии
India Song
драма, фэнтези, мелодрама
1975, Франция
7.9
Призрак свободы
Le Fantome De La Liberte
комедия, драма
1974, Италия / Франция
7.6
Шум в сердце
Le souffle au coeur
драма
1971, Франция / Италия / ФРГ
6.7
Замороженный
Hibernatus
комедия, фантастика
1969, Франция / Италия
Показать еще
