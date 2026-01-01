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Высокие отношения
Билеты от 1500₽
Киноафиша Высокие отношения

Спектакль Высокие отношения

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Комедийный спектакль «Высокие отношения» с Гошей Куценко

В этот вечер вас ждёт нечто особенное. На сцене разворачивается драма с остроумными диалогами и непростыми персонажами. Семейная пара принимает в гости старого друга, который приводит с собой свою яркую, вызывающую новую пассию. Внешняя оболочка дружеского ужина скрывает под собой глубокие конфликты и напряжение.

Интрига накаляется, когда становится известно, что хозяйка дома и бывшая жена гостя - близкие подруги. Звучат язвительные комментарии, самоирония и обжигающие мысли, которые персонажи не произносят вслух. Через юмор и парадоксы раскрываются чувства и мысли, погружающие зрителя в сложный мир человеческих отношений.

Многослойная комедия

Режиссёр Виктор Шамиров создал спектакль, который обещает быть насыщенным и многослойным, а блестящий ансамбль исполнителей, включая Гошу Куценко и Наталью Щукину, дарит незабываемые моменты на сцене.

Спектакль рекомендуется для зрителей старше 16 лет. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене!

Режиссер
Виктор Шамиров
Виктор Шамиров
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Наталья Щукина
Наталья Щукина
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Александра Ревенко
Александра Ревенко

Купить билет на спектакль Высокие отношения

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
15 октября четверг
19:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1500 ₽
16 октября пятница
19:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1500 ₽
10 ноября вторник
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
15 декабря вторник
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1500 ₽
28 декабря понедельник
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1500 ₽
В других городах
Август
3 августа понедельник
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 800 ₽

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