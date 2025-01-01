Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Как важно быть серьезным
Билеты от 500₽
Киноафиша Как важно быть серьезным

Спектакль Как важно быть серьезным

Постановка
Театр им. Моссовета 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О спектакле

Остроумие и изысканность в спектакле Виктора Шамирова «Как важно быть серьезным»

Перевод с английского Матвея Фадеева «Как важно быть серьезным» – одна из самых ярких комедий в мировом театральном репертуре. Это виртуозная комедия положений, наполненная легкими и динамичными диалогами, которые держат зрителя в напряжении. Пьеса сочетает в себе юмор и серьезность, предоставляя отличный «урок культуры» для современного зрителя.

Сюжет и тематика

Действие пьесы строится вокруг восприятия взаимоотношений между людьми, подчеркивая важность уважения и внимания друг к другу. В ней находятся точные нравственные ориентиры, которые помогут зрителю задуматься о значении настоящей дружбы и любви.

История создания

Впервые пьесу поставили в День всех влюбленных, 14 февраля 1895 года, в театре Св. Джеймса в Лондоне. Интересно, что название пьесы является игрой слов: английское слово “earnest” переводится как «серьезный», также оно созвучно с именем Эрнест.

Первая постановка значительно отличалась от оригинального текста – в нее были добавлены музыка, комические номера и танцы, что сделало спектакль динамичным и увлекательным. Эта пьеса стала финальным аккордом в творчестве Оскара Уайльда, оставившим яркий след в истории театра.

Зачем стоит послушать?

Не упустите возможность увидеть эту выдающуюся пьесу, которая обогащает театральный опыт и заставляет задуматься над важными вопросами жизни. "Как важно быть серьезным" – это отличный выбор для тех, кто ценит остроумие и глубокую мысль в театре.

Режиссер
Виктор Шамиров
Виктор Шамиров
В ролях
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Сергей Зотов
Сергей Зотов
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Дарья Балабанова
Дарья Балабанова
Александра Кузенкина
Александра Кузенкина

Купить билет на спектакль Как важно быть серьезным

Помощь с билетами
Январь
Февраль
31 января суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
23 февраля понедельник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽

Фотографии

Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным

В ближайшие дни

Двое
16+
Иммерсивный
Двое
31 января в 21:30 Пространство Camera
от 15000 ₽
Пасторали, или Проделки Купидона
16+
Драма
Пасторали, или Проделки Купидона
28 января в 19:00 Школа драматического искусства
от 1500 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
28 декабря в 13:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше