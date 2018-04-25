«Вне игры» — многосерийная спортивная драма, рассказывающая о трудностях, с которыми приходится сталкиваться будущим футболистам. В центре сюжета циничный и крайне жестокий парень по имени Фил, полностью утративший веру в российский футбол. Фил считает, что его лучшие годы уже остались позади, новых игроков он и вовсе не воспринимает, считая серой массой. Однако друзьям все-таки удается переубедить главного героя и дать ему толику надежды на лучшее будущее. К сожалению, даже их позитивного настроя недостаточно для того, чтобы стать триумфаторами в мире футбола.