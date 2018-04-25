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Постер к сериалу Вне игры
Постер к сериалу Вне игры
Постер к сериалу Вне игры
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Вне игры
Вне игры (2018 - 2019) Вне игры 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Прокатчик Start
Продолжительность 12 часов 48 минут
О чем сериал

«Вне игры» — многосерийная спортивная драма, рассказывающая о трудностях, с которыми приходится сталкиваться будущим футболистам. В центре сюжета циничный и крайне жестокий парень по имени Фил, полностью утративший веру в российский футбол. Фил считает, что его лучшие годы уже остались позади, новых игроков он и вовсе не воспринимает, считая серой массой. Однако друзьям все-таки удается переубедить главного героя и дать ему толику надежды на лучшее будущее. К сожалению, даже их позитивного настроя недостаточно для того, чтобы стать триумфаторами в мире футбола.

Вне игры - трейлер второго сезона
Вне игры
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ростислав Бершауэр
Ростислав Бершауэр Фил, бывший профессиональный футболист
Анна Тараторкина
Анна Тараторкина Ольга, мать Дениса
Никита Павленко
Никита Павленко Саша, фанат "Локомотива"
Вилен Бабичев
Вилен Бабичев
Анастасия Куимова
Анастасия Куимова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вне игры - Сезон 1 Сезон 1
2018, 12 эпизодов
 
Вне игры - Сезон 2 Сезон 2
2019, 20 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Вне игры
Кадры из сериала
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