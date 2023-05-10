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Киноафиша Новости В кинотеатре отеля «Англетер» состоится премьерный показ фильма «Меньшее зло»

В кинотеатре отеля «Англетер» состоится премьерный показ фильма «Меньшее зло»

10 мая 2023 17:47
В кинотеатре отеля «Англетер» состоится премьерный показ фильма «Меньшее зло»

Перед сеансом зрителям будет показано вступительное обращение от режиссера и актеров.

Завтра, 11 мая, в 19:00 в кинотеатре отеля «Англетер» города Санкт-Петербург состоится премьерный показ мелодрамы Виктора Шамирова «Меньшее зло». Сеанс будет предварять вступительное видеообращение от режиссера, а также исполнителей главных ролей Виктора Добронравова («Огонь») и Юлии Гревцевой («Непосредственно Каха!»). Помимо Добронравова и Гревцовой, главные роли в картине сыграли Алексей Розин («Нелюбовь») и Полина Агуреева («Асфальтовое солнце»).

В центре сюжета — супруги Максим (Розин) и Вика (Агуреева), отношения которых давно утратили былой пыл. В отчаянной попытке вернуть страсть в свою жизнь Максим решается завести ребенка, но он оказывается бесплоден. Мужчина делится наболевшим с бывшим любовником своей жены Пашей (Добронравов), после чего знакомая супругов Алиса (Гревцова) предлагает супругам необычный выход из ситуации: сделать Пашу своим донором спермы. Вика соглашается пойти на эту авантюру только при условии, что после наступления беременности Паша навсегда исчезнет из ее жизни. Но тот не готов пойти на такой шаг, ведь Вика — любовь всей его жизни. Чтобы разобраться в своих запутанных отношениях, четверо героев отправляются на музыкальный фестиваль. Там Алиса делится с ними историей, которая заставляет их всерьез задуматься над тем, можно ли достигнуть счастья, принимая радикальные решения.

Шамиров наиболее известен по драме «Со мною вот что происходит» и комедии «Упражнения в прекрасном».

Фото: «СБ Фильм»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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