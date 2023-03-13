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Киноафиша Новости Супруги находят прекрасное решение своей проблемы в трейлере мелодрамы «Меньшее зло»

Супруги находят прекрасное решение своей проблемы в трейлере мелодрамы «Меньшее зло»

13 марта 2023 11:25
Супруги находят прекрасное решение своей проблемы в трейлере мелодрамы «Меньшее зло»

Персонажу Виктора Добронравова предстоит выбирать между любовью и дружбой.

В сети появился трейлер российской мелодраматической комедии «Меньшее зло» о любовном треугольнике и необычной дилемме. Ведущие роли в ленте сыграли Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Алексей Розин и Юлия Гревцова.

В центре сюжета — супруги Максим (Розин) и Вика (Агуреева). Они давно потеряли друг к другу былую страсть, однако муж хочет перезапустить их угасающие отношения с помощью ребенка. Проблема лишь в одном — он бесплоден. О деликатной проблеме Максим рассказывает своему приятелю Павлу (Добронравов), который когда-то был любовником его возлюбленной.

Остроты ситуации добавляет Алиса (Гревцова) — подруга Павла. Она предлагает ему стать донором спермы, чтобы у Максима и Вики появился ребенок. После этого Павел должен будет навсегда исчезнуть из жизни своих знакомых. Сначала он не против помочь друзьям, но вскоре осознает, что не может навсегда оставить Вику, потому что до сих пор испытывает к ней чувства. И у Вики по-прежнему к нему есть сильное влечение. Чтобы разобраться в сложных отношениях, все четверо отправляются на музыкальный фестиваль. Именно там они примут ряд важных решений.

Режиссером выступил Виктор Шамиров («Большая секунда», «Дикари»). Сценарий он написал вместе с Ольгой Мотиной-Супоневой («Игра с тенью», «Доктор Иванов. Своя земля»).

Премьера состоится 11 мая.

Фото: «СБ Фильм»
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