Действие четвертого сезона «Белого лотоса» развернется во Франции

8 сентября 2025 11:48
На примете мыс Ферра и, возможно, Париж.

Как сообщает Deadline в эксклюзивном материале, HBO и создатель хитового сериала-антологии «Белый лотос» Майк Уайт решили, что локацией четвертого сезона станет Франция, хотя официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

События каждой из предыдущих трех частей шоу разворачивалось в филиалах роскошной сети отелей Four Seasons, расположенных в разных уголках мира. Так, действие первого сезона имеет место на Гавайях, второго — на Сицилии, а третьего — в Таиланде. Согласно неподтвержденным данным, HBO достиг договоренности о том, что съемки четвертого сезона пройдут на французской Ривьере в знаменитом Grand-Hôtel на мысе Ферра. Эта местность имеет кинематографический ореол из-за своей близости к Каннам. Впрочем, не исключено, что производство новых серий также пройдет в других местах.

Спекуляции о том, что герои предстоящей части «Белого лотоса» отправятся на юг Франции, подкрепляет тот факт, что около месяца назад Уайт был замечен в одном из местных отелей. Сообщается, что он остановился в знаменитом отеле Negresco в Ницце. По части архитектуры это здание выполнено в том же стиле Belle Époque, что и гостиница на мысе Ферра.

Примечательно, что два других французских филиала Four Seasons находятся в Париже, так что вполне может быть, что часть действия четвертого сезона развернется в столице Франции.

Юрий Волошин
Юрий Волошин
