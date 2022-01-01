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Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон
Bruce Davison
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Брюс Дэвисон
Bruce Davison
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Дата рождения
28 июня 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Брюс Дэвисон
Родился 28 июня 1946 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.
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Фильмография Брюс Дэвисон
Назови своё имя 2
ужасы, триллер
2019, США
4.0
Гремучая змея
триллер, фэнтези
2019, США
4.0
Назови своё имя
драма, ужасы, триллер
2018, США
4.0
Соната
триллер, мистика
2018, Франция / Великобритания / Россия
4.0
11 сентября
боевик, драма
2017, США
4.0
Побег из тюрьмы: Последняя ярость
криминал, драма, мистика
2017, США
5.0
Проклятие спящей красавицы
фэнтези, триллер, детектив
2016, США
4.0
Высший класс
комедия
2015, США
4.0
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