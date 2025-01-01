Меню
Майк Уайт
Награды
Награды и номинации Майка Уайта
Mike White
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Майка Уайта
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Limited or Anthology Series
Победитель
Outstanding Limited or Anthology Series
Победитель
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
International
Номинант
Золотая малина 2018
Худший сценарий
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2017
Премия "Платформа"
Номинант
