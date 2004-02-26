«Школа рока»: Рецензия Киноафиши

Есть прекрасные американские режиссеры, имена которых практически ничего не скажут широкому (хм, словцо-то какое!) зрителю. Даже американскому. Кому знакомы, к примеру, Ли Дэвид Злотофф, Дэвид Мерси, Сэймер Дэбул и Тревор Сэндз, Кимберли Пейрс, Кейси Леммонс и Эрин Дигнэм? Между тем эти люди заслуживают по крайней мере того, чтобы их фильмы были увидены. Техасец Ричард Линклэйтер – из этого ряда, хотя с известностью ему повезло несколько больше, чем остальным названным персонам: например, его блистательная романтическая драма 1995 года «Перед рассветом» даже получила определенное международное признание. «Школа рока» – картина не романтическая, да и не драматическая вовсе, зато в ней полно иронии и (что нечасто случается на экране) зубодробительного бесперебойного драйва!

Вокалиста/гитариста Дьюи Финна выгоняют из группы за адские 20-минутные гитарные соло и постоянные падения в толпу на концертах. Некоторое время он проводит в постели в обнимку с бутылкой пива, но ехидная судьба заносит его учителем в дорогую частную школу. Никаких предметов Финн не знает, зато очень быстро ему приходит в голову отличная мысль: он может учить детей рок-н-роллу! Точнее, даже не рок-н-роллу, а рок-музыке во всех ее вариациях. Вместо истории, географии и математики Финн разучивает с детьми аккорды и аранжировки, перемежая их рассказами про «AC/DC», «Led Zeppelin», «Sex Pistols», «Black Sabbath», Дэвида Боуи, Игги Попа и прочих корифеев. Созданная школьниками группа так и называется – «Школа рока».

Джек Блэк, исполняющий главную роль, до этого снимался в фильмах, как правило, третьесортных (вроде «Любовь зла…» или «Стервы») или же в совершенно незначительных эпизодах. Похоже, на этот раз ему выпала удача: заряженный бешеной энергией, он прочерчивает на экране немыслимые траектории – и всё во имя своего нонконформистского проекта. Рок-музыка – это жизнь без компромиссов, и сбацать отличное действо означает нанести еще один удар по быдлу, заполонившему мир. Недаром любимые строчки героя Блэка – из «AC/DC»:

Дикий рев гитар – Как ночной кошмар. Хочешь по ушам удар?

Фильм Линклэйтера от начала до конца лишен той приторной сентиментальности, каковая обычно сопровождает картины с подобным сюжетом. Единственный минус – в финале, когда возмущенные родители почти моментально переходят к неумеренным восторгам, увидев своих отпрысков на сцене: в такое «правильное» обращение все же верится с трудом. В остальном же – никаких нравоучений, никаких сюсюканий, никаких компромиссов. Все – в «Школу рока»!

Vlad Dracula