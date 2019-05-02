«Спасибо деду за победу»: Рецензия Киноафиши

Десятилетний москвич Сандрик — сын абхазца. Значит, он всегда должен быть смелым, но Сандрик не понимает, как. Впрочем, его интеллигентный отец тоже не так уж смел, когда бандит-соотечественник вымогает у него деньги. Папа везёт сына на свою родину, в абхазское село. Здесь отцу надо помириться с собственными родителями, а Сандрику пережить классические летние приключения: любовь, война, дружба, подвиги.

«Спасибо деду за победу» — ещё один российский фильм, который в эпизодах смешной и даже милый, а в целом не определившийся. С другой стороны, российский ли это фильм? Абхазия, конечно, всегда с нами, но и в советское время она воспринималась более-менее экзотическим курортом. Теймураз Тания снимал картину к Сухумскому кинофестивалю, премьера прошла для членов абхазской диаспоры в Москве.

«Спасибо деду за победу»

Однако с Россией фильм объединяет тема воспоминания о Второй мировой войне (а красноречивой фигурой умолчания, естественно, является Абхазская война). В тексте фильма войну описывают вставные эпизоды-байки, которые деревенский дед рассказывает легковерному внуку. И уже эта пара дед-внук, их приключения и воспоминания, напоминают нам о книгах Фазиля Искандера — писателя, благодаря которому образ Абхазии навсегда остался в русской культуре. Собственно, и Сандрик, вероятно, как бы маленькая версия Сандро из Чегема: весь в своего деда.

Детские впечатления городского ребёнка в деревне сложены из давно испробованных сюжетов. Дедушка мастерит и примеряет гроб, мальчики проверяют мужество, отправляясь ночью на кладбище, дети встают на пути лесорубов, которые пришли уничтожить их священную рощу. Фоном могла бы стать и Россия, и Америка, но это открыточная, залитая янтарным солнцем Абхазия. Кстати, в сказочной стране появился интернет: правда wi-fi работает только в колокольне старого храма (пароль — «спаси и сохрани»).

«Спасибо деду за победу»

Как уже сказано, немудрёное повествование прерывается довольно оригинальными вставными виньетками из рассказов дедушки. Преподавая внуку ненавязчивые уроки мужества, дед предстаёт в прошлом богатырем-джигитом, который обрывает Гитлеру усы. Война показана в фарсовом ключе, детской войнушкой, где даже фашисты (кроме Гитлера) не особенно мерзопакостны. Американцы, кстати, также «хорошие»: дедушка освобождает их из немецкого плена, обыграв Гитлера в нарды. Буффонада, разыгранная силами команды КВН «Нарты из Абхазии», вполне уместна для детского фильма. Разве что иногда от шуточек веет могильным холодом в духе Тарантино: фюрер лично готовит петлю для бабушки-партизанки и подначивает эсэсовца: «Чего грустный такой? Человека вешаем!» В этом же эпизоде, по справедливости, есть и пример смешной шутки, когда дедушка в тылу врага на «Хайль Гитлер!» от часового отвечает: «Виделись».

«Спасибо деду за победу»

Единственное, что угрожает неподвластным времени стране героического прошлого и стране вечного детства, — это сиюминутное настоящее. Родителей Сандрика играют звёзды фильма Егор Бероев и Ксения Алферова. В их семье какие-то проблемы, суть которых (помимо долга бандитам) от нас ускользает. Жена пилит мужа почём зря, тот, собираясь в Абхазию, врёт, что его отец при смерти (!). Тут же оказывается, что герой десять лет не был дома, потому что родители его отлучили от дома из-за жены. Подробнее нам не объясняется — потому что взял в жены русскую, что ли? На родине прощённый было блудный сын довольно агрессивно просит деда продать участок леса в счёт его долга. Короче говоря, вольно или невольно эти герои вызывают скорее антипатию. Но вообще, так часто бывает в жизни: дети и старики сближаются, как писал Искандер, смутно ощущая свою близость к истокам жизни. Взрослые в этом магическом мире — досадная помеха. И характерно, что взрослые проблемы в последний момент разрешает только вмешательство бога-из-машины. Когда последнее лето детства окончится, всерьёз рассчитывать на него не придётся.

Андрей Гореликов