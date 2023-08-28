Дорога к дому, 2022

Медитативная драма в детективном облачении о судьбе, душе и прощении. В главных ролях — супруги Егор Бероев и Ксения Алфёрова. Отец Александр — священник в провинциальной церкви. За годы служения он буквально крестил весь город, но своих детей им с матушкой Надеждой Бог не дал. Однажды к батюшке за советом обращается юная девушка по имени Анастасия: обида съедает её изнутри и не даёт жить спокойно. Встреча с несчастной не выходит у Александра из головы, и он ищет её, чтобы помочь. Вот только никто в городке не знает загадочную прихожанку и никогда о ней не слышал. Священник начинает собственное расследование.