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Постер фильма Дорога к дому
7.1
Дорога к дому - Тизер
Киноафиша Фильмы Дорога к дому
7.1

Дорога к дому

, 2022
Дорога к дому
Россия / драма, детектив / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дорога к дому
7.1
Дорога к дому - Тизер
Дорога к дому  Тизер

О фильме

Медитативная драма в детективном облачении о судьбе, душе и прощении. В главных ролях — супруги Егор Бероев и Ксения Алфёрова. Отец Александр — священник в провинциальной церкви. За годы служения он буквально крестил весь город, но своих детей им с матушкой Надеждой Бог не дал. Однажды к батюшке за советом обращается юная девушка по имени Анастасия: обида съедает её изнутри и не даёт жить спокойно. Встреча с несчастной не выходит у Александра из головы, и он ищет её, чтобы помочь. Вот только никто в городке не знает загадочную прихожанку и никогда о ней не слышал. Священник начинает собственное расследование.

В ролях

Егор Бероев
Егор Бероев
Otets Aleksandr
Ксения Алферова
Ксения Алферова
Nadezhda
Алёна Азарова
Виктор Граков
Борис Талах
Anastasiya Kuvshinova
Anastasiya Somova
Nataliya Klochkova
Ольга Приходько
Ольга Приходько
Nina Stanislavskaya
Tatyana Sytova
Режиссер Иван Шерстников
Сценарист Иван Шерстников, Pyotr Sherstnikov
Композитор Pyotr Sherstnikov, Sergey Voytenko, Sergey Voytenko
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 28 августа 2023
Премьера в мире 28 августа 2023
Сборы в мире $8 126
Производство Concert and Producer Center of S. Voitenko, Pushkin Film
Другие названия
Doroga k domu, The Road to Home, Дорога к дому

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 2 мая 2024

Трейлеры фильма

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Дорога к дому - Тизер
Дорога к дому Тизер
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