Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Телекинез" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дорога к дому Дорога к дому
Киноафиша Фильмы Дорога к дому
Дорога к дому

Дорога к дому, 2022

2022 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Медитативная драма в детективном облачении о судьбе, душе и прощении. В главных ролях — супруги Егор Бероев и Ксения Алфёрова. Отец Александр — священник в провинциальной церкви. За годы служения он буквально крестил весь город, но своих детей им с матушкой Надеждой Бог не дал. Однажды к батюшке за советом обращается юная девушка по имени Анастасия: обида съедает её изнутри и не даёт жить спокойно. Встреча с несчастной не выходит у Александра из головы, и он ищет её, чтобы помочь. Вот только никто в городке не знает загадочную прихожанку и никогда о ней не слышал. Священник начинает собственное расследование.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2022
Возраст 6+
Режиссер
Иван Шерстников
В ролях
Егор Бероев
Егор Бероев
Ксения Алферова
Ксения Алферова
Алёна Азарова
Виктор Граков
Борис Талах
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дорога к дому 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дорога к дому смотреть онлайн

Дорога к дому
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Отзвуки прошлого
Отзвуки прошлого
2022, США, боевик, вестерн
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши