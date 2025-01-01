Меню
Рождественские посиделки с Ксенией Алферовой
Билеты от 2000₽
Киноафиша Рождественские посиделки с Ксенией Алферовой

Спектакль Рождественские посиделки с Ксенией Алферовой

Постановка
Театр на Трубной 12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Традиционный рождественский вечер в Театре на Трубной

Пришло время самых волшебных посиделок – Рождественских! В этом году они будут, по уже сложившейся традиции, музыкальными и полными праздничной атмосферы. Зрителей ждёт увлекательное путешествие в прошлое, где мы узнаем о рождественских традициях и погрузимся в атмосферу старинных усадеб.

Лучшие литературные классики на сцене

Мы вместе с вами покружимся на балах, насладимся загадочными орехами с ёлок и вспомним истории о любви и смехе, созданные величайшими авторами. На сцене встретятся самые известные персонажи из произведений Шмелева, Бродского, Достоевского, Пастернака, Пришвина, Чехова, Пушкина, Паустовского, Чуковского и других классиков.

Свет, чудо и сбывшиеся желания

Зрителей ожидает огромное количество интересных событий: мы будем улыбаться, хулиганить и наполняться светом грядущего Рождества. Каждый сможет загадать желание и положить его в волшебную шкатулку – верим, что они сбудутся!

Не упустите возможность насладиться яркой атмосферой и уникальными моментами этого праздника. Ждём вас на Рождественских посиделках, чтобы вместе отпраздновать чудо и волшебство!

Режиссер
Ксения Алферова
В ролях
Ксения Алферова
Купить билет на спектакль Рождественские посиделки с Ксенией Алферовой

Помощь с билетами
Декабрь
18 декабря четверг
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 2000 ₽

