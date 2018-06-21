«Прощаться не будем»: Рецензия Киноафиши

Кто в городе лишний?

Осень 1941 года. Немецкая армия находится на подступах к городу Калинину (сейчас Тверь), если им удастся его захватить, они получат беспрепятственный выход к Москве. Большинство местных жителей бежит из города, чтобы выжить. В Твери остаются лишь те, кто свято верит в советскую армию, которая обещает подоспеть вовремя и отразить вражеский удар, и диверсанты, свято верящие в то, что немцы не захватчики, а освободители. Один из них даже проник в штаб НКВД, где его усиленно пытаются вычислить, чтобы секретная информация перестала беспрепятственно попадать врагу на стол.

Кадр из фильма «Прощаться не будем»

В нашей стране каждый год снимается много фильмов на военную тему, но выделяются из них единицы. Один из них – проект «Прощаться не будем», где встречаются детектив, драма и обязательно патриотическая тема. Интересен проект не только реалистичной, драматической основой и удачными актерсикми работами, но и тем, как создатели показывают завораживающие полеты - не «Дюнкерк», конечно, но тоже неплохо. Танковые наступления здесь смотрятся ничуть не хуже, чем в народных «28 панфиловцах», а камерные, разговорные эпизоды напоминают недавнюю «Единичку» с тем же Мерзликиным.

Кадр из фильма «Прощаться не будем»

Возглавили проект Андрей Мерзликин («Черновик», «Качели»), Артур Ваха («Салют 7», «Ледокол») и Сергей Горобченко («Бумер», «Молодежка»), которому давненько не доставалась главных ролей. Центральные женские партии взяли на себя Анна Чурина («Вий», «Училка») и Алена Чехова («В спорте только девушки», «Он-дракон»). Драматические и важные образы создали: Егор Бероев («Турецкий гамбит», «Территория»), Андрей Смоляков («Тренер», «Движение вверх») и Александр Робак («Географ глобус пропил», «Со мною вот, что происходит»). Но нельзя не упомянуть и самых маленьких актеров, которым достались непростые роли детей на войне. Они, как и взрослые, выходили на съемочную площадку при любых условиях и погоде, терпели ради высшей цели, чтобы зрителям было так же холодно и неуютно в кинозалах при просмотре «Прощаться не будем».

Кадр из фильма «Прощаться не будем»

Смотрится фильм довольно-таки бодро, несмотря на серьезный хронометраж. Сюжет интригует, а в череде героев непросто распознать того самого шпиона, которого все так усиленно ищут. Хотя в какой-то момент герои так часто начинают произносить фразу «прощаться не будем», что зрители могут предположить, что вовсе не все предопределено и победа возможна, главное верить. Под конец «Прощаться не будем» становится своеобразной версией фильмов «Легенда о Коловрате», «Брестская крепость» и «Сталинград», когда за оружие берутся и те, кто просто способен держать его в руках, даже священники. А завершает историю одноименная песня Николая Расторгуева, простая и понятная, ставящая окончательную точку в монологе создателей.

Кадр из фильма «Прощаться не будем»

Проект «Прощаться не будем» - это попытка рассказать кинозрителям о не самых известных моментах Великой Отечественной войны. Создатели «Прощаться не будем» с большой любовью сняли свое кино. Эмоции, патриотическая любовь к Родине, честь и достоинство сталкиваются здесь с жестокостью, ненавистью и выгодой. Людям приходится учиться доверять друг другу, чтобы попытаться выжить в просто нечеловеческих условиях. Сюжет получился этаким перевертышем: публика привыкла, что обычно все дороги, по которым двигаются герои, приводят их к финальной битве за свободу и принципы, но проект «Прощаться не будем» в итоге оказывается совершенно иным. Он не то чтобы обманывает ожидания, просто работают создатели картины с другими, непривычными для зрителей ходами – нагнетанием, ожиданием и ужасом за кадром.

В российском прокате с 21 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на мультфильм «Прощаться не будем»

Дмитрий Бортников