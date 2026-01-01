Спектакль Ксения Алферова. Моя Цветаева

Моя Цветаева: спектакль Ксении Алферовой в Доме музыки

Известная актриса театра и кино Ксения Алферова представляет спектакль «Моя Цветаева». В этом театральном проекте она выступает как автор, режиссер и исполнитель. Одним из центральных элементов спектакля является живая музыка, которая создает особую атмосферу.

В спектакле звучат стихи, отрывки из писем и воспоминаний Марины Цветаевой. Ксения Алферова делится своими ощущениями: «Слово Любовь жило и оживало на страницах томика стихов Марины. В этих стихах была чувственность, была страсть, был огонь, была искренность и распахнутость, была сердечность, была дерзость, был манящий весенний ветер и ливень, и гром! Все, что мне тогда было так нужно». Эти строки подтверждают, как сильно творчество Цветаевой слилось с личной жизнью актрисы.

Спектакль длится полтора часа, в течение которых зрители имеют возможность глубоко соприкоснуться с жизнью и творчеством Марины Цветаевой. В этом действии вы становитесь не просто наблюдателем, а активным участником. Вы смеетесь, плачете, любите, страдаете, радуетесь и наполняетесь надеждой. Этот спектакль пронизан любовью и безмерным уважением к автору гениальных строк.