Спектакль Все кончено

В фойе МТЮЗа состоялся анонс нового спектакля Камы Гинкаса, поставленного по пьесе Эдварда Олби. Это не просто театральное действие, а бесстрашный и честный разговор о любви и смерти, о вечной оппозиции этих двух основополагающих понятий.
Спектакль обещает захватывающее представление, где герои, словно в камере смертников, вынуждены столкнуться с самими собой. Их поиск утраченного счастья и времени ведет к дной истине: конец приходит не с физической смертью, а с уходом любви.
Каждый персонаж прошел через внутреннюю борьбу. На сцене мы увидим:
Ассистентом режиссера по свету выступит Александр Романов, который добавит зрелищности и глубины в это важное обсуждение.
Не упустите возможность увидеть новое представление, которое заставит задуматься о главных вопросах нашей жизни.