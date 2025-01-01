Меню
Все кончено
Билеты от 1700₽
Киноафиша Все кончено

Спектакль Все кончено

Постановка
МТЮЗ 18+
Продолжительность 180 минут
Возраст 18+
Билеты от 1700₽

О спектакле

Тайна жизни и смерти в спектакле Камы Гинкаса по пьесе Эдварда Олби

В фойе МТЮЗа состоялся анонс нового спектакля Камы Гинкаса, поставленного по пьесе Эдварда Олби. Это не просто театральное действие, а бесстрашный и честный разговор о любви и смерти, о вечной оппозиции этих двух основополагающих понятий.

Спектакль обещает захватывающее представление, где герои, словно в камере смертников, вынуждены столкнуться с самими собой. Их поиск утраченного счастья и времени ведет к дной истине: конец приходит не с физической смертью, а с уходом любви.

О главных героях

Каждый персонаж прошел через внутреннюю борьбу. На сцене мы увидим:

  • Жена: Ольга Демидова
  • Любовница: Заслуженная артистка РФ Оксана Лагутина
  • Сын: Илья Смирнов
  • Дочь: София Сливина
  • Друг: Народный артист РФ Валерий Баринов
  • Врач: Заслуженный артист России Александр Тараньжин, Народный артист РФ Игорь Ясулович
  • Сиделка: Заслуженная артистка РФ Виктория Верберг

Творческая команда

Ассистентом режиссера по свету выступит Александр Романов, который добавит зрелищности и глубины в это важное обсуждение.

Не упустите возможность увидеть новое представление, которое заставит задуматься о главных вопросах нашей жизни.

Режиссер
Кама Гинкас
В ролях
Ольга Демидова
Ольга Демидова
Илья Смирнов
Илья Смирнов
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Александр Тараньжин
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович

Купить билет на спектакль Все кончено

Помощь с билетами
Январь
31 января суббота
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1700 ₽

Фотографии

Все кончено Все кончено Все кончено Все кончено Все кончено Все кончено Все кончено

