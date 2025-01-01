Спектакль Все кончено

Тайна жизни и смерти в спектакле Камы Гинкаса по пьесе Эдварда Олби

В фойе МТЮЗа состоялся анонс нового спектакля Камы Гинкаса, поставленного по пьесе Эдварда Олби. Это не просто театральное действие, а бесстрашный и честный разговор о любви и смерти, о вечной оппозиции этих двух основополагающих понятий.

Спектакль обещает захватывающее представление, где герои, словно в камере смертников, вынуждены столкнуться с самими собой. Их поиск утраченного счастья и времени ведет к дной истине: конец приходит не с физической смертью, а с уходом любви.

О главных героях

Каждый персонаж прошел через внутреннюю борьбу. На сцене мы увидим:

Жена: Ольга Демидова

Ольга Демидова Любовница: Заслуженная артистка РФ Оксана Лагутина

Заслуженная артистка РФ Оксана Лагутина Сын: Илья Смирнов

Илья Смирнов Дочь: София Сливина

София Сливина Друг: Народный артист РФ Валерий Баринов

Народный артист РФ Валерий Баринов Врач: Заслуженный артист России Александр Тараньжин, Народный артист РФ Игорь Ясулович

Заслуженный артист России Александр Тараньжин, Народный артист РФ Игорь Ясулович Сиделка: Заслуженная артистка РФ Виктория Верберг

Творческая команда

Ассистентом режиссера по свету выступит Александр Романов, который добавит зрелищности и глубины в это важное обсуждение.

Не упустите возможность увидеть новое представление, которое заставит задуматься о главных вопросах нашей жизни.