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Киноафиша Сериалы Три товарища

Три товарища (2012 - 2012)

Tri tovarishcha 18+
Год выпуска 2012
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Інтер
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты

О чем сериал

Сериал «Три товарища» – это историческая украинская мелодрама о реалиях 90-х годов. В провинциальном городке Зарайске крепко дружат между собой обычные советские старшеклассники – Паша, Рома, Слава и красавица Лиза. Они носят «варенки», тайно передают друг другу кассеты Виктора Цоя и мечтают о светлом будущем. Однако на головы ребят обрушивается эпоха перемен – время, когда каждый оказывается за себя, а между людьми пролегают огромные расстояния и непримиримые конфликты. Смогут ли герои сохранить свою дружбу?

В ролях
В ролях
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Евгений Пронин
Евгений Пронин
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Три товарища - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
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