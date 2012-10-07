Сериал «Три товарища» – это историческая украинская мелодрама о реалиях 90-х годов. В провинциальном городке Зарайске крепко дружат между собой обычные советские старшеклассники – Паша, Рома, Слава и красавица Лиза. Они носят «варенки», тайно передают друг другу кассеты Виктора Цоя и мечтают о светлом будущем. Однако на головы ребят обрушивается эпоха перемен – время, когда каждый оказывается за себя, а между людьми пролегают огромные расстояния и непримиримые конфликты. Смогут ли герои сохранить свою дружбу?