Спектакль «Скрипка Ротшильда» погружает зрителя в завораживающий мир поэзии и метафор. Каждая деталь говорит сама за себя, затрагивая одновременно сердце и интеллект. Режиссер Римас Туминас виртуозно раскрывает стиль Чехова, превращая его потустороннюю песнь сожаления о потерях в шаг к возрождению. Это трогательное и пронзительное обращение к сердцу каждого зрителя.
Актерская игра Валерия Баринова, по словам критиков, напоминает работу скульптора: слой за слоем он раскрывает сущность своего героя. Прорыв Якова к человеческой природе представлен с невероятной драматической силой.
«Скрипка Ротшильда» – это спектакль, который трогает до глубины души, заставляя задуматься о жизни, утрате и возрождении.