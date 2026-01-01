Чеховский стиль в новом свете

Спектакль «Скрипка Ротшильда» погружает зрителя в завораживающий мир поэзии и метафор. Каждая деталь говорит сама за себя, затрагивая одновременно сердце и интеллект. Режиссер Римас Туминас виртуозно раскрывает стиль Чехова, превращая его потустороннюю песнь сожаления о потерях в шаг к возрождению. Это трогательное и пронзительное обращение к сердцу каждого зрителя.

Испытание прозрением

Актерская игра Валерия Баринова, по словам критиков, напоминает работу скульптора: слой за слоем он раскрывает сущность своего героя. Прорыв Якова к человеческой природе представлен с невероятной драматической силой.

Признание и награды

Мировая премьера спектакля состоялась в январе 2004 года в Йельском репертуарном театре, США.

спектакля состоялась в январе 2004 года в Йельском репертуарном театре, США. Лауреат премии «Золотая маска» в номинациях «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший художник».

в номинациях «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший художник». Валерий Баринов и Игорь Ясулович стали лауреатами премии им. К. С. Станиславского .

. Лауреат XXII Международного театрального фестиваля «Белая вежа» в номинации «Лучший спектакль».

«Скрипка Ротшильда» – это спектакль, который трогает до глубины души, заставляя задуматься о жизни, утрате и возрождении.