«Дорогой папа»: Рецензия Киноафиши

Бизнесмен Вадим Дюмин (Владимир Вдовиченков) не гнушается ничем, когда речь идет о миллионной прибыли. Сомнительные, но все еще легальные аферы привели его к вершине финансового Олимпа. Он владеет собственной сетью супермаркетов и вот-вот заключит выгодную сделку с китайскими партнерами. Однако финансовая империя может рухнуть в одночасье – оказывается, его фирма была официально оформлена на маму, которая недавно скончалась. Та же завещала все акции внучке (Валентина Ляпина), дочери Дюмина. Циничный бизнесмен вынужден бросить все дела и срочно лететь в Новороссийск к семье, которую покинул много лет назад.

Российское «доброе» кино давно заслужило к себе весьма скептическое отношение за попытки манипулировать зрителем – да, сюжеты ужасны, персонажи отвратительны, зато можно снять трогательную сцену под аккомпанемент сентиментальной музыки и проблем будто бы никогда не было. «Дорогой папа» на этом фоне выглядит солидным продуктом, поскольку сделан весьма хорошо.

Это весьма традиционная история перевоспитания персонажа с сомнительной моралью в совестливого отца (о примирении с бывшей женой, понятное дело, речи не идет). Разумеется, с национальным колоритом, который стойко отдает стереотипной провинцией. Тут все еще живы бандиты из 90-х, в кабаке бьют рожи, а в караоке поют лучшие хиты певицы Славы.

Особое внимание к фильму привлекают не актеры, а сам режиссер. В прошлом году Михаил Расходников стал главной мишенью русскоязычной прессы, сняв людоедскую драму «Временные трудности», где жесткий Иван Охлобыстин «лечил» сына с ДЦП (с определенной долей иронии его тоже можно было назвать «Дорогим папой»). В этот раз ничего подобного режиссер в свой фильм не пропустил. История про московского воротилу и его нравственное перевоплощение вряд ли вызовет жаркие споры – это куда более конвенциональная работа.

Дорогой папа

В этом заключены положительные стороны фильма. Сценарий (при участии Павла Руминова) местами действительно очень смешной, диалоги прописаны весьма остроумно. Владимир Вдовиченков в главной роли наслаждается карикатурным образом негодяя, по ходу действия отпуская меташутки. Провинциальные бандиты видят в нем бандита из культового сериала нулевых: сам он предполагает, что в качестве актера стал бы заложником бандитского амплуа.

Все это очень здорово – и семейные ценности, и определенная степень самоиронии в сценарии. Однако «Дорогой папа» безбожно опоздал – не по российским меркам, а по голливудским, где такое успешно снимали еще в прошлом веке. В то время, пока мейнстримный кинематограф на Западе занимается деконструкцией классических мелодрам, комедий и ромкомов, до нас наконец-то доходят жанры в их классическом состоянии. И даже здесь можно найти огрехи.

Местами «Дорогой папа» отдает изрядным дурновкусием – например, главным драматургическим событием становится тверк. Пошловатая музыка и даже операторская работа в сцене примирения Дюмина с дочерью резко выбиваются из достаточно сдержанного на эстетические изыски фильма. Расходников и сценаристы пытаются сделать благородное семейное кино, но не совсем понимают, что время таких сюжетов осталось далеко в прошлом. Сейчас подобные проблемы решают супергерои в трюко, персонажи хорроров и чудаки-инфантилы из инди-фильмов «Сандэнса». России же по-прежнему достаются бизнесмены и провинциальные семейные ценности.

Марат Шабаев